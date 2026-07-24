Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Live: कच्चे तेल की आग में झुलसा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी खुलते ही धड़ाम, 3 लाख करोड़ डूबे

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Share Market Today Live: आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को सेंसेक्स 683 अंकों की भारी गिरावट के साथ 75708 के लेवल पर खुला
  • दूसरी ओर निफ्टी भी गिरावट का दोहरा शतक लगाकर 203 अंक नीचे 23666 पर खुला
Stock Market Crash Today
शेयर मार्केट लाइव टूडे

Share Market Today Live 24 July 9:15 AM: कच्चे तेल की आग में झुलस कर भारतीय शेयर मार्केट आज लाल है। लगातार पांचवें दिन भी दलाल स्ट्रीट में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 76000 से भी नीचे आ गया है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला इंडेक्स निफ्टी 23700 से भी नीचे है। बीएसई के निवेशकों काे चंद मिनट में ही 3 लाख करोड़ से अधिक की चमत लगी। इस पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,73,39,533.09 रुपये पर आ गया। जबकि, एक दिन पहले 4,76,73,200.77 करोड़ रुपये था।

Share Market Today Live 24 July 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज गिरावट के साथ खुलने के प्रबल आसार हैं। बता दें एशियाई बाजारों में गिरावट आई, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रात भर गिरावट झेले। इसमें नैस्डैक 2 प्रतिशत से अधिक गिर गया। डाऊ जोंस करी 1 प्रतिशत और एसएंडपी 500 1.21 प्रतिशत लुढ़ककर बंद हुआ।

इससे पहले मध्य पूर्व संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 363 अंक नीचे 76,391 और निफ्टी 126 अंक टूटकर 23,869 पर बंद हुआ।

आज शेयर मार्केट की चाल इन फैक्टर्स पर होगी निर्भर

एशियाई बाजार : कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने से एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 2.85 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.35 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.91 प्रतिशत फिसल गया, जबकि कोस्डैक 2.64 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

ये भी पढ़ें:हितों का टकराव होगा... अडानी की एयरलाइन एंट्री पर इंडिगो को ऐतराज

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 23,705 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 169 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए गैप-डाउन शुरुआत का संकेत देता है।

अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान पर अपने ताजा हमलों को पूरा कर लिया है, जो अमेरिकी हमलों की लगातार 13वीं रात है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार, हमलों की नवीनतम लहर दो घंटे से अधिक समय तक चली।

ट्रंप टैरिफ: अमेरिका ने धारा 301 के तहत कई देशों पर 10 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के नए टैरिफ स्लैब की घोषणा की, जिसमें भारत को कम 10 प्रतिशत टैरिफ श्रेणी में रखा गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) ने 60 देशों पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक टैरिफ की घोषणा की है।

ये भी पढ़ें:ट्रंप का आज से नया टैरिफ लागू, भारत पर तो लगाया ही, पाकिस्तान को भी नहीं बख्शा

जापान की मुद्रास्फीति: जापान की मुख्य मुद्रास्फीति जून में बढ़ी, लेकिन लगातार पांचवें महीने के लिए केंद्रीय बैंक के 2 प्रतिशत लक्ष्य से नीचे रही। मुख्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) एक साल पहले की तुलना में जून में 1.6 प्रतिशत बढ़ा, जो औसत बाजार की अपेक्षा से मेल खाता है और मई में 1.4 प्रतिशत की वृद्धि से तेज हो रहा है।

इन्फोसिस Q1 नतीजे: इन्फोसिस का पहली तिमाही का नेट प्रॉफिट 8.6 प्रतिशत से ₹7,769 करोड़ तक गिर गया, जबकि राजस्व 3.9 प्रतिशत QoQ से बढ़कर ₹48,211 करोड़ हो गया। बड़ी डील कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $3.6 बिलियन थी।

कच्चे तेल की कीमतें: क्रूड ऑयल की कीमतों में साप्ताहिक तेजी देखने को मिली। ब्रेंट 7 प्रतिशत बढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया और गुरुवार को डब्ल्यूटीआई 6.2 प्रतिशत बढ़ गया।

ये भी पढ़ें:इधर कच्चा तेल 100 डॉलर के पार; उधर पेट्रोल-डीजल, LPG, CNG के रेट जारी

सोने के भाव: सोने की कीमतों में गिरावट है। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,042.77 डॉलर प्रति औंस और अमेरिकी सोना वायदा 0.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 4,045.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। स्पॉट सिल्वर की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर 57.56 डॉलर प्रति औंस हो गई।

(एजेंसियों से इनपुट के साथ)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Share Market Live Updates Sensex Today NIFTY 50 अन्य..
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।