Share Market Live: शेयर मार्केट में लौटी रौनक, सेंसेक्स 77000 के पार, IT स्टॉक्स लुढ़के

Share Market Today Live 23 June 9:55 AM: शेयर मार्केट खराब शुरुआत के बाद अब तेजी के पटरी पर है। सेंसेक्स 80 अंक ऊपर 77174 पर पहुंच गया है। इसमें शामिल शेयरों में एक तरफ इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा टॉप लूजर हैं तो वहीं, सन फारमा, ट्रेंट, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल टॉप गेनर्स।

Share Market Today Live 23 June 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज बेहद सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 8 अंक नीचे 77086 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 31 अंकों की गिरावट के साथ 24071 पर खुला।

Share Market Today Live 23 June 8:15 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के आज यानी मंगलवार को सतर्क नोट पर खुलने की संभावना है। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि वॉल स्ट्रीट रातोंरात मिश्रित नोट पर बंद हुआ। इससे पहले सोमवार को घरेलू शेयर बाजारों में तेजी दर्ज की गई थी। बीएसई सेंसेक्स 291 बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 89 अंक चढ़कर 24,102 पर।

आज खरीदने के लिए स्टॉक आज मार्केट एक्सपर्ट्स के आज के इंट्राडे टिप्स की बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक, तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (टेक्निकल रिसर्च) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है। इनमें भारत फोर्ज लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, मार्संस लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल हैं।

कच्चे तेल की कीमतें: ब्रेंट क्रूड वायदा 0.19 प्रतिशत बढ़कर 78.05 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.39 प्रतिशत बढ़कर 74.15 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है? गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:43 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,115 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,123.80 के पिछले बंद भाव से 8 अंकों की छूट है।

अमेरिका-ईरान डील अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना वैश्विक आर्थिक प्रभाव के बारे में चिंताओं से अधिक है, जैसे कि दुनिया भर में मंदी की संभावना। इससे पहले, अमेरिका ने ईरान को 60 दिनों की अनुमति दी थी।

सोने-चांदी के भाव हाजिर सोने की कीमत 4,191.09 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए निर्धारित अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत बढ़कर 4,208.40 डॉलर हो गया। इस बीच, हाजिर चांदी की कीमतें 0.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 64.92 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

निफ्टी आउटलुक शेयर बाजार आज निफ्टी 50 के आउटलुक पर बात करते हुए, रेलिगेयर ब्रोकिंग के एसवीपी - रिसर्च अजीत मिश्रा ने कहा, "रचनात्मक रुख बनाए रखना जारी रखें और "डिप्स पर खरीदें" दृष्टिकोण का पालन करने करें, जब तक निफ्टी 23,700 से अधिक रहता है।"

उन्होंने कहा कि सेक्टोरल तौर पर हम फार्मा और डिफेंस के साथ-साथ बैंकिंग, रियल्टी और ऑटो जैसे रेट-सेंसिटिव सेगमेंट को प्राथमिकता देते हैं, जबकि आईटी स्पेस में आक्रामक लॉन्ग पोजीशन से बचना जारी रखते हैं।