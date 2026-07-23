Live: सेंसेक्स-निफ्टी में आज गिरावट के आसार, 40 साल के निचले स्तर पर जापानी येन

Share Market Today Live 23 July 7:45 AM: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर दिख रही है और बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं।आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 23,887 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 101 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। कारोबार शुरू कर सकता है।

इससे पहले बुधवार को दोनों इंडेक्स करीब 1 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 715 अंक यानी 0.92 प्रतिशत टूटकर 76,755 पर आ गया, जबकि निफ्टी 191 अंक यानी 0.79 प्रतिशत लुढ़ककर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ था।

एशियाई बाजारों में चमक, लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार टूटे गुरुवार को एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। एमएससीआई का एशिया पैसिफिक इक्विटी 0.8 प्रतिशत चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 करीब 1.18 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में करीब 3.5 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूती दर्ज की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऊंचे स्तर पर खुलने के संकेत दे रहे हैं।

हालांकि, अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। टेक कंपनियों के शेयरों की वजह से नैस्डैक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मामूली 0.01 प्रतिशत गिरा, जबकि एसएंडपी 500 0.14 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 0.57 प्रतिशत टूट गया।

एनवीडिया के शेयर में 2.30 प्रतिशत की बढ़त रही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ऐपल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर गिर गए। सुपर माइक्रो और डेल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिनमें क्रमशः 19.84 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

ईरान-अमेरिका जंग से बढ़े तेल के दाम, सोना भी चमका अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य सरकार और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लगातार दूसरी रात हमले किए। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नाकाबंदी और निशाना बनाना जारी रखा है।

इस भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें छह सप्ताह से अधिक समय के अपने हाई पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.58 प्रतिशत बढ़कर 95.56 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल (WTI) भी 1.30 प्रतिशत चढ़कर 87.96 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

वहीं, सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई, हाजिर सोना 0.1 प्रतिशत बढ़कर 4,133.82 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 59.75 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

टेस्ला के मुनाफे में गिरावट टेस्ला इंक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मजबूत कार बिक्री के बावजूद कंपनी का मुनाफा वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से कम रहा। एलन मस्क की कंपनी ने 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 5 प्रतिशत कम है।

यह आंकड़ा प्रति शेयर 33 सेंट बैठता है, जबकि एनालिस्टों को 53 सेंट प्रति शेयर मुनाफे की उम्मीद थी। हालांकि कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 28.2 अरब डॉलर हो गया। टेस्ला ने दो साल से अधिक समय में पहली बार निगेटिव फ्री कैश फ्लो की सूचना दी है।