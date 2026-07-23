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Live: सेंसेक्स-निफ्टी में आज गिरावट के आसार, 40 साल के निचले स्तर पर जापानी येन

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Share Market Today: घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं
  • गिफ्ट निफ्टी के आंकड़ों के मुताबिक, निफ्टी करीब 101 अंकों की कमजोरी के साथ कारोबार शुरू कर सकता है
Live: सेंसेक्स-निफ्टी में आज गिरावट के आसार, 40 साल के निचले स्तर पर जापानी येन

Share Market Today Live 23 July 7:45 AM: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दुनिया भर के बाजारों से मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। इस वजह से गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर दिख रही है और बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं।आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 23,887 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 101 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है। कारोबार शुरू कर सकता है।

इससे पहले बुधवार को दोनों इंडेक्स करीब 1 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स 715 अंक यानी 0.92 प्रतिशत टूटकर 76,755 पर आ गया, जबकि निफ्टी 191 अंक यानी 0.79 प्रतिशत लुढ़ककर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ था।

एशियाई बाजारों में चमक, लेकिन अमेरिकी शेयर बाजार टूटे

गुरुवार को एशियाई बाजारों में तेजी देखने को मिली। एमएससीआई का एशिया पैसिफिक इक्विटी 0.8 प्रतिशत चढ़ गया। जापान का निक्केई 225 करीब 1.18 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में करीब 3.5 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूती दर्ज की गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स भी ऊंचे स्तर पर खुलने के संकेत दे रहे हैं।

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हालांकि, अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को गिरावट के साथ बंद हुए। टेक कंपनियों के शेयरों की वजह से नैस्डैक को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज मामूली 0.01 प्रतिशत गिरा, जबकि एसएंडपी 500 0.14 प्रतिशत और नैस्डैक कंपोजिट 0.57 प्रतिशत टूट गया।

एनवीडिया के शेयर में 2.30 प्रतिशत की बढ़त रही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ऐपल और टेस्ला जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयर गिर गए। सुपर माइक्रो और डेल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, जिनमें क्रमशः 19.84 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

ईरान-अमेरिका जंग से बढ़े तेल के दाम, सोना भी चमका

अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य सरकार और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए लगातार दूसरी रात हमले किए। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को नाकाबंदी और निशाना बनाना जारी रखा है।

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इस भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें छह सप्ताह से अधिक समय के अपने हाई पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.58 प्रतिशत बढ़कर 95.56 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी कच्चा तेल (WTI) भी 1.30 प्रतिशत चढ़कर 87.96 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

वहीं, सोने की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई, हाजिर सोना 0.1 प्रतिशत बढ़कर 4,133.82 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 59.75 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रही।

टेस्ला के मुनाफे में गिरावट

टेस्ला इंक ने अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मजबूत कार बिक्री के बावजूद कंपनी का मुनाफा वॉल स्ट्रीट के अनुमानों से कम रहा। एलन मस्क की कंपनी ने 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि से करीब 5 प्रतिशत कम है।

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यह आंकड़ा प्रति शेयर 33 सेंट बैठता है, जबकि एनालिस्टों को 53 सेंट प्रति शेयर मुनाफे की उम्मीद थी। हालांकि कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर 28.2 अरब डॉलर हो गया। टेस्ला ने दो साल से अधिक समय में पहली बार निगेटिव फ्री कैश फ्लो की सूचना दी है।

डॉलर में स्थिरता, येन 40 साल के निचले स्तर पर

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सुरक्षित निवेश के चलते डॉलर काफी हद तक स्थिर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 101.11 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा है। वहीं, जापानी येन 40 साल के अपने सबसे निचले स्तर के करीब बना हुआ है, जो जापानी मुद्रा पर दबाव को दिखाता है। यूरो मामूली 0.02 प्रतिशत बढ़कर 1.1412 डॉलर पर पहुंच गया, जबकि ब्रिटिश स्टर्लिंग भी 1.3373 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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