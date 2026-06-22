Share Market Live: शेयर मार्केट में लौटी बहार, रिलायंस की अगुआई में 77160 पर खुला

Share Market Today Live 22 June 8:25 AM: सप्ताह के पहले दिन घरेलू शेयर मार्केट की ओपनिंग शानदार रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुआई में 357 अंकों की बढ़त के साथ 77160 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 93 अंक ऊपर 24,106 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 22 June 8:25 AM:भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, एशियाई बाजारों में ज्यादातर हरे निशान में कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा में गिरावट आई। हालांकि, शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 607 अंक गिरकर 76,802 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 154 अंक टूटकर 24,013 पर।

आज खरीदने के लिए स्टॉक आज खरीदने के लिए स्टॉक के संबंध में, बाजार विशेषज्ञों चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगडि़या, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर में टेक्निकल रिसर्च के सीनियर मैनेजर शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की खरीदने की सिफारिश की है। इनमें कल्पतरु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड, वेलस्पन कॉर्प लिमिटेड, आयशर मोटर्स लिमिटेड, इटरनल लिमिटेड, सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड शामिल हैं।

इन फैक्टर्स पर तय होगी शेयर मार्केट की दिशा अमेरिका-ईरान युद्ध ईरानी वार्ताकारों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चर्चा में प्रगति की सूचना दी, जिससे उन चिंताओं को दूर किया गया कि वार्ता लड़खड़ा रही थी। कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने एक बयान जारी कर संकेत दिया कि वार्ता का प्रारंभिक दौर समाप्त हो गया है और 60 दिनों के भीतर एक डील को अंतिम रूप देने की योजना की दिशा में प्रगति हुई है।

गिफ्ट निफ्टी के संकेत गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:40 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,147 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,056.90 के पिछले बंद भाव से 91 अंक का प्रीमियम है।

आरबीआई एमपीसी की बैठक आरबीआई एमपीसी की बैठक के मिनट्स आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने एक सतर्क आउटलुक का समर्थन किया, इस महीने की शुरुआत में वर्तमान बेंचमार्क ब्याज दरों को बनाए रखने के लिए मतदान किया, अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण मुद्रास्फीति के रुझान और आर्थिक विकास की संभावनाओं के बारे में महत्वपूर्ण अनिश्चितता का हवाला देते हुए, जैसा कि एमपीसी की बैठक के मिनट्स से संकेत मिलता है।

कच्चे तेल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि, होर्मुज के माध्यम से शिपिंग यातायात में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.83% बढ़कर 81.24 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 2.04% बढ़कर 77.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

सोने, चांदी के भाव आज सोने की कीमतें 1% से अधिक बढ़ गईं, मुद्रास्फीति और बढ़ती ब्याज दरों के बारे में चिंताओं को कम करने के कारण एक सप्ताह से अधिक समय में नहीं देखी गई कम से उबरने के लिए। सोने की हाजिर कीमत 1.2% बढ़कर 4,209.03 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.5% गिरकर 4,225.80 डॉलर पर आ गया। चांदी की हाजिर कीमत 2.6% बढ़कर 66.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।