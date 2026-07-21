Share Market Today: शेयर मार्केट की सुस्त शुरुआत, सेंसेक्स 77649 और निफ्टी 24216 पर खुला

Share Market Today Live 21 July 9:15 AM: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज 21 जुलाई मंगलवार को अच्छी नहीं रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 58 अंक टूटकर 77650 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई के 50 शेयरों वाले बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने आज के कारोबार की शुरुआत 22 अंक नीचे 24216 के लेवल से की।

Share Market Today Live 21 July 9:00 AM: आज लगभग 43 कंपनियां 30 जून 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने Q1 नतीजे जारी करने वाली हैं। इनमें बजाज ऑटो, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, टीवीएस मोटर कंपनी, इंडियन होटल्स कंपनी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी टोटल गैस और बंधन बैंक मुख्य रूप से शामिल हैं।

Share Market Today Live 21 July 8:00 AM: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के मंगलवार को कमजोरी के साथ खुलने की संभावना है, क्योंकि निवेशक मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच सतर्क हैं और प्रमुख कॉर्पोरेट नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रात भर गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर घरेलू मार्केट के इक्विटी बेंचमार्क लाल रंग में बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 442 अंक 77,708 तक गिर गया, जबकि निफ्टी 95 अंक नीचे 24,238 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ग्लोबल संकेत अमेरिका-ईरान संघर्ष रॉयटर्स के अनुसार, होर्मुज के दक्षिणी मार्ग को पार करने का प्रयास करते समय विस्फोट के बाद दो तेल टैंकरों में आग लगने के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि जब तक क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, तब तक रणनीतिक जलमार्ग बंद रहेगा। गार्ड्स ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी भी ली है, जिसमें मुहर्रक में एक रडार स्थापना और एक वायु रक्षा प्रणाली शामिल है।

कच्चे तेल की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.37 प्रतिशत फिसलकर 88.89 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि सितंबर डिलीवरी के लिए यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड थोड़ा बदलकर 82.47 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने के भाव हाजिर सोना 4,008.83 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि हाजिर चांदी 0.2% गिरकर 56.31 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

अमेरिकी डॉलर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 100.96 पर स्थिर था, जो 15 जुलाई के बाद से अपने सबसे मजबूत स्तर के करीब था। रॉयटर्स के अनुसार, जापानी येन के मुकाबले डॉलर में 162.50 पर थोड़ा बदलाव हुआ, जबकि यूरो 1.1415 डॉलर पर कारोबार कर रहा था और ब्रिटिश पाउंड 1.3434 डॉलर पर स्थिर था।

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट के संकेत? गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:36 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,155 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,259.50 के पिछले बंद भाव से 104.5 अंकों की छूट है।

आज खरीदने के लिए स्टॉक आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में, मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगडिया, आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के सीनियर मैनेजर (टेक्निकल रिसर्च) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इन आठ खरीद-या बेचने वाले शेयरों की सिफारिश की है।

इनमें फाइव-स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स), वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड शामिल हैं।