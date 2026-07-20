Stock Market Today: आज शेयर मार्केट का मूड बिगाड़ेगा कच्चा तेल? सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट के आसार
मुख्य बातें
- Share Market Today Live 20 July: गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है
- सुबह 7:31 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,292.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,321.70 के पिछले बंद भाव से 29.2 अंकों की छूट है
Share Market Today Live 20 July 7:55 AM: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के साथ-साथ ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर चढ़ गया है। इससे आज घरेलू शेयर मार्केट का मूड खराब होने के प्रबल आसार हैं। वहीं, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 सोमवार को कमजोर नोट पर खुलने की आशंका है। एशियाई शेयर बाजारों में शुरुआती सौदों में गिरावट दर्ज की गई, जबकि वॉल स्ट्रीट पिछले सप्ताह कमजोर रुख पर बंद हुआ।
हालांकि, शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी के साथ बंद हुए, जो चल रहे जून तिमाही के आय सीजन से पहले हैवीवेट शेयरों में मजबूत लिवाली से समर्थित थे। बीएसई सेंसेक्स 964 अंक (1.25 प्रतिशत) बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 261 अंक (1.09 प्रतिशत) ऊपर 24,334 पर बंद होने में कामयाब रहा।
सेंसेक्स-निफ्टी की आज कैसी रहेगी चाल
गिफ्ट निफ्टी
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए कमजोर शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:31 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,292.5 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,321.70 के पिछले बंद भाव से 29.2 अंकों की छूट है।
अमेरिका-ईरान संघर्ष
सोमवार को भी अमेरिका का ईरान पर हवाई हमला जारी रहा। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागीं। सुरक्षा स्थिति बिगड़ने के बाद बहरीन ने हवाई हमले के सायरन भी बजा दिए हैं।
कच्चे तेल में तेजी
मध्य पूर्व में सप्लाई बाधित होने की आशंकाओं के बीच तेल की कीमतों में तेजी जारी रही। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स पिछले हफ्ते लगभग 16 प्रतिशत बढ़ने के बाद 2.7 प्रतिशत चढ़कर 90.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 2.3 प्रतिशत बढ़कर 84.42 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
महंगाई की चिंता
फेड अधिकारियों के आक्रामक स्वर पर प्रहार करने के रूप में सोने की कीमतों में कमी आई लगातार मुद्रास्फीति की चिंताओं और कई अमेरिकी फेडरल रिजर्व नीति निर्माताओं की तीखी टिप्पणियों ने उम्मीदों को मजबूत किया कि ब्याज दरें ऊंची रह सकती हैं।
सोना भाव
हाजिर सोना 0.4 प्रतिशत फिसलकर 4,000.55 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत गिरकर 4,005.90 डॉलर पर आ गया। स्पॉट सिल्वर ने प्रवृत्ति को कम कर दिया, जो 0.9 प्रतिशत बढ़कर 56.42 डॉलर प्रति औंस हो गया।
शेयर मार्केट में आज किन शेयरों पर लगाएं दांव
स्टॉक आज खरीदने के लिए स्टॉक के बारे में मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के सुमीत बगड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के वरिष्ठ प्रबंधक (तकनीकी अनुसंधान) शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 8 शेयरों की सिफारिश की है।
इनमें अनंत राज लिमिटेड, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर्स लिमिटेड, जिंदल स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), इंफोसिस लिमिटेड, टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें