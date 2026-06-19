Share Market Live: शेयर मार्केट की 5 दिन की रैली थमी, सेंसेक्स 557 अंक नीचे खुला
मुख्य बातें
- Share Market Today Live 19 June: घरेलू शेयर मार्केट की लगातार 5 दिनों की रैली आज टूट गई
- सेंसेक्स 77000 और निफ्टी 24000 के नीचे खुला
- आईटी स्टॉक्स पर बेहद दबाव है
- एजीएम से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर फोकस में हैं
Share Market Today Live 19 June 9:15 AM: शेयर मार्केट में आज भारी गिरावट है। इसके चलते 5 दिन की तेजी पर आज शुक्रवार को ब्रेक लग गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 557 अंकों के नुकसान के साथ 76852 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 176 अंक नीचे 23991 पर खुला।
Share Market Today Live 19 June 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट में लगातार पांच कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद शुक्रवार यानी आज मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेतों के बीच गिफ्ट निफ्टी करीब 191 अंकों की छूट पर कारोबार कर रहा है, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी के गैप-डाउन खुलने के संकेत मिल रहे हैं।
गिफ्ट निफ्टी ने बढ़ाई चिंता
सुबह गिफ्ट निफ्टी 24,001 के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि निफ्टी फ्यूचर्स का पिछला बंद 24,192 के आसपास था। इससे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय बाजार की शुरुआत दबाव में हो सकती है।
गुरुवार को लगातार पांचवें दिन बढ़त पर बंद हुआ बाजार
गुरुवार को सेंसेक्स 254 अंक चढ़कर 77,409.98 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 50 भी 82 अंक मजबूत होकर 24,168 के स्तर पर पहुंच गया। विदेशी निवेशकों की खरीदारी, कच्चे तेल में गिरावट और अमेरिका-ईरान तनाव कम होने से बाजार को समर्थन मिला।
अमेरिका में टेक शेयरों की जोरदार रैली
वॉल स्ट्रीट में गुरुवार को टेक्नोलॉजी शेयरों ने बाजार को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। नैस्डैक 1.91% उछला और एसएंडपी 500 में 1.08% की तेजी दर्ज की गई। डॉऊ जोन्स 0.14% चढ़ गया। एनवीडिया 2.95%, AMD 4.86%, इंटेल 10.64% और माइक्रोन 8.70% की तेजी के साथ बंद हुए। हालांकि स्पेसएक्स के शेयर 3.56% टूट गए।
अमेरिका-ईरान शांति समझौते से राहत
अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही सामान्य होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिली है। इससे तेल की कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
कच्चा तेल 80 डॉलर से नीचे: ब्रेंट क्रूड 0.84% गिरकर 79.18 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि WTI क्रूड 76 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है।
सोना और चांदी में कमजोरी
मजबूत डॉलर और अमेरिकी फेड के सख्त रुख के कारण सोने-चांदी में गिरावट जारी है। स्पॉट गोल्ड 4,189 डॉलर प्रति औंस और स्पॉट सिल्वर 65.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब सोना साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है।
डॉलर इंडेक्स एक साल के हाई पर
अमेरिकी फेड के संकेतों के बाद डॉलर इंडेक्स 100.80 तक पहुंच गया, जो मई 2025 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। मजबूत डॉलर आमतौर पर उभरते बाजारों और सोने पर दबाव बनाता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें