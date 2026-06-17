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Sensex Today Live: शेयर मार्केट की ग्रीन ओपनिंग, 77000 के पार खुला सेंसेक्स, IT शेयर चमके

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 17 June: शुरुआती कारोबार में टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, ट्रेंट, इंडिगो, एचसीएल टेक में तेजी है
  • निफ्टी भी 24000 के पार खुलने में कामयाब रहा
Sensex Today Live: शेयर मार्केट की ग्रीन ओपनिंग, 77000 के पार खुला सेंसेक्स, IT शेयर चमके

Share Market Today Live 17 June 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज मजबूत रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 271 अंकों की बढ़त के साथ 77,080 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक 55 अंक ऊपर 24,044 पर खुला।

Share Market Today Live 17 June 8:15 AM: भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को मिश्रित ग्लोबल संकेतों के बीच कमजोर नोट पर खुलने की संभावना है, क्योंकि निवेशक प्रस्तावित अमेरिका-ईरान शांति समझौते के आसपास के घटनाक्रमों का आकलन कर रहे हैं। एशियाई शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई, जबकि वॉल स्ट्रीट में रातों-रात मिलाजुला रुख रहा। इससे पहले मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 544 अंक चढ़कर 76,808 और NSE निफ्टी 135 अंक ऊपर 23,989 हुआ था।

घरेलू शेयर मार्केट को आज प्रभावित करने वाले फैक्टर्स

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट क्या संकेत देता है?

गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट आज भारतीय शेयर बाजार के लिए फ्लैट-टू-पॉजिटिव शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:41 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,000 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,001 के पिछले बंद भाव से 0.5 अंक की छूट है।

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कच्चा तेल

ब्रेंट क्रूड वायदा 0.49 प्रतिशत बढ़कर 79.35 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.51 प्रतिशत बढ़कर 76.44 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

सोने और चांदी के रेट

आज सोने की कीमतों में तेजी आई। सोने का हाजिर भाव 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,348.93 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,368.40 डॉलर पर पहुंच गया। हाजिर चांदी की कीमतें भी 0.4 प्रतिशत बढ़कर 70.47 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गईं।

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आज खरीदने के लिए स्टॉक

आज खरीदने के लिए स्टॉक के संबंध में, बाजार विशेषज्ञों चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड की सिफारिश की है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं।शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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