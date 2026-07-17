Stock Market Today: अमेरिका से जापान तक के शेयर मार्केट में गिरावट, क्या आज सेंसेक्स-निफ्टी भी टूटेंगे?

Share Market Today Live 17 July 7:45 AM: दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी के बाद आज भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सतर्क नोट पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात गिरावट आई। इससे पहले अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों के कारण गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट रहा। सेंसेक्स महज 1.44 अंक ऊपर 77,186 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 5.75 अंक की गिरावट दर्ज की। यह 24,072 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या है 17 जुलाई के संकेत एशियन मार्केट: वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों का एमएससीआई का सबसे बड़ा सूचकांक 0.06 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 225 3.33 प्रतिशत गिर गया जबकि टॉपिक्स 1.66 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया। दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टी के लिए बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,113 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 17 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए स्थिर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल: अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को सेमीकंडक्टर शेयरों में बिकवाली से नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 105 अंक या 0.20 प्रतिशत गिरकर 52,553 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 38 अंक या 0.51 प्रतिशत गिरकर 7,533 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 387 अंक या 1.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,881 पर बंद हुआ।

टेक शेयरों में भूचाल: एनवीडिया के शेयर की कीमत 2.40 प्रतिशत गिर गई, एएमडी, ब्रॉडकॉम, इंटेल, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के शेयर 5 प्रतिशत से अधिक फिसल गए। जबकि सैनडिस्क, वेस्टर्न डिजिटल और सीगेट टेक्नोलॉजी 12.6 प्रतिशत तक गिर गए। एप्पल स्टॉक की कीमत 1.76 प्रतिशत बढ़ी, माइक्रोसॉफ्ट शेयर की कीमत 1.38 प्रतिशत बढ़ी, टेस्ला शेयर की कीमत 0.86 प्रतिशत कम हो गई, और स्पेसएक्स के शेयरों में 3.08 प्रतिशत की गिरावट आई।

अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिका ने शुक्रवार तड़के ईरान के खिलाफ अपने हवाई हमले अभियान का विस्तार करते हुए पुलों पर तेजी से हमला किया। उधर, ईरान ने मध्यपूर्व में अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ नए मिसाइल हमले किए हैं और उसके हमले बढ़ने की चेतावनी दी है।

विप्रो Q1 के नतीजे: विप्रो ने Q1FY27 में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.3 प्रतिशत QoQ से ₹3,352 करोड़ तक गिर गया. कंपनी की आईटी सर्विसेज रेवेन्यू 1.8 प्रतिशत QoQ से बढ़कर ₹24,453 करोड़ हो गई। आईटी सेवाओं का रेवेन्यू 1.2 QoQ गिर गया. आईटी सर्विसेज EBIT 5.7 प्रतिशत से ₹3,919 करोड़ तक गिर गया, जबकि मार्जिन 130 बीपीएस तिमाही आधार पर से 16 प्रतिशत तक हो गया। विप्रो ने 2 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की भी घोषणा की।

कच्चे तेल की कीमतें: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी है और अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी बढ़त है। ब्रेंट क्रूड वायदा 1.27 प्रतिशत बढ़कर 85.30 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस डब्ल्यूटीआई क्रूड 1.23 प्रतिशत बढ़कर 79.92 डॉलर प्रति बैरल हो गया। सप्ताह के लिए, ब्रेंट और यूएस क्रूड फ्यूचर्स प्रत्येक 11 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के लिए सेट किए गए थे।

सोने के भाव: आज अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में वृद्धि की बढ़ती आशंकाओं पर सोने की कीमतें जून की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के लिए ट्रैक पर थीं। स्पॉट गोल्ड की कीमत पिछले सत्र में 2 प्रतिशत गिरने के बाद 0.1 प्रतिशत बढ़कर 3,980.17 डॉलर प्रति औंस हो गई। चांदी की कीमतें मामूली गिरावट के साथ 55.50 डॉलर प्रति औंस पर थीं। डॉलर डॉलर स्थिर रहा।