Sensex Today Live: शेयर मार्केट में हरियाली बरकरार, 76500 के पार खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी बहार

Share Market Today Live 16 June 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज भी मजबूत रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 262 अंकों की तेजी के साथ 76526 के लेवल खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 70 अंकों की तेजी के साथ 23924 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 16 June 7:45 AM: भारतीय शेयर की शुरुआत आज सुस्त रह सकती है। अमेरिका-ईरान शांति समझौते की उम्मीदों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है, जबकि तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी बाजारों में तेजी ने माहौल को और मजबूत किया है। एशियन मार्केट से मिले-जुले संकेत हैं तो गिफ्ट निफ्टी के भी इशारे बाजार के सपाट खुलने को लेकर हैं।

बाजार के लिए आज के 8 बड़े ट्रिगर 1. गिफ्ट निफ्टी के संकेत गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,919 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 3 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

2. अमेरिका-ईरान शांति समझौता अमेरिका-ईरान शांति समझौता अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार से पहले तेहरान के साथ वाशिंगटन के समझौते को जारी करने का फैसला कर सकते हैं। समझौते पर अमेरिका और ईरान के नेताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे और शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि ईरान शांति समझौते के तहत कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने पर सहमत हो गया है।

3. भारत का निर्यात बढ़ा भारत ने अप्रैल में 4.7 अरब डॉलर का करेंट अकाउंट सरप्लस दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 4.8 अरब डॉलर का घाटा था। आयात बिल 65.8 अरब डॉलर से बढ़कर 72.5 अरब डॉलर हो गया, जबकि निर्यात 38.7 अरब डॉलर की तुलना में 44.6 अरब डॉलर रहा।

4. नैस्डैक में जोरदार उछाल अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद डॉऊ जोन्स रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 468.77 अंक या 0.92% बढ़कर 51,671.03 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 122.83 अंक या 1.65% बढ़कर 7,554.29 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 795.10 अंक या 3.07% के साथ 26,683.94 पर बंद हुआ, जो 31 मार्च के बाद से एक दिन की सबसे मजबूत प्रतिशत वृद्धि है।

5. एशियाई बाजारों से मिले-जुले संकेत जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों के एमएससीआई के व्यापक सूचकांक में 0.2% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सपाट रहा जबकि टॉपिक्स 0.38% गिर गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.61% की वृद्धि हुई, जबकि कोस्डैक में 1.47% की गिरावट आई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

6. कच्चे तेल की कीमतें अमेरिका-ईरान शांति समझौते में डिटेल्स की कमी के बारे में चिंताओं पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.3% बढ़कर 83.42 डॉलर प्रति बैरल और यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.3% बढ़कर 81.12 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

7. सोने की कीमतें पिछले सत्र में सोने की कीमतें एक सप्ताह से अधिक के हाई पर पहुंचने के बाद काफी हद तक स्थिर थीं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.1% बढ़कर 4,311.36 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि अगस्त डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.4% गिरकर 4,332.60 डॉलर हो गया। हाजिर चांदी की कीमत 0.4% गिरकर 69.74 डॉलर प्रति औंस हो गई।