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Stock Market Today: कोस्पी क्रैश होकर 6% से अधिक लुढ़का, क्या घरेलू शेयर मार्केट भी गिरेगा?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 16 July: एशियाई बाजारों में भारी गिरावट है
  • दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6% से अधिक गिर गया है जबकि, जापान का निक्केई 225 2.4% फिसल गया
  • इसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी के संकेत घरेलू मार्केट के स्थिर नोट पर खुलने की दे रहे हैं
Stock Market Today: कोस्पी क्रैश होकर 6% से अधिक लुढ़का, क्या घरेलू शेयर मार्केट भी गिरेगा?

Share Market Today Live 16 July 7:30 AM: भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50, गुरुवार को स्थिर नोट पर खुलने की उम्मीद है। वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के बीच निवेशक अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों को लेकर सतर्क बने हुए हैं। एशियाई शेयर बाजारों में गुरुवार को भारी गिरावट देखी गई।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6% से अधिक गिर गया, जबकि एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 1.7% की गिरावट आई। जापान का निक्केई 225 2.4% फिसल गया, वहीं टॉपिक्स इंडेक्स 0.9% लुढ़का। ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 लगभग स्थिर रहा और फ्लैट नोट पर खुला। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स 24,829 के स्तर पर थे, जो बुधवार के बंद भाव 24,681.1 से अधिक है।

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एशियाई बाजारों में गिरावट के प्रमुख कारण

सेमीकंडक्टर शेयरों में नई बिकवाली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से प्रेरित तेजी की स्थिरता को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दीं। वहीं, दक्षिण कोरिया के केंद्रीय बैंक ने जनवरी 2023 के बाद पहली बार अपनी बेंचमार्क पॉलिसी रेट में वृद्धि की।

जून में मुख्य मुद्रास्फीति 3.2% पर पहुंच गई, जो 2023 के बाद का हाई है। पिछले महीने बैंक ऑफ कोरिया ने कहा था कि कई प्रमुख आईटी कंपनियों द्वारा दिए गए भारी प्रदर्शन बोनस से पूरी अर्थव्यवस्था में मजदूरी वृद्धि हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति पर और दबाव बढ़ सकता है।

गिफ्ट निफ्टी के संकेत

गिफ्ट निफ्टी 24,106 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 39 अंकों के प्रीमियम पर है, जो भारतीय शेयर बाजार की हल्की सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता

कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा आने की आशंका और गहरा गई है।

ब्रेंट क्रूड लगातार चौथे सत्र में बढ़त के साथ 85 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा निकट अवधि में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदों को कम कर दिया है, लेकिन फारस की खाड़ी में बिगड़ते संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति पर संभावित खतरों को फिर से सामने ला दिया है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स बुधवार रात लगभग स्थिर रहे, जबकि वॉल स्ट्रीट नरम मुद्रास्फीति के आंकड़ों, घटती ट्रेजरी यील्ड और मजबूत कॉरपोरेट आय के दम पर मजबूती के साथ बंद हुआ।

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डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 15 अंक या 0.03% बढ़ा। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.05% चढ़ा, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.11% आगे बढ़ा। नियमित कारोबारी सत्र में डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 150.91 अंक या 0.3% चढ़कर 52,659.18 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 0.4% बढ़कर 7,572.43 पर और नैस्डैक कम्पोजिट 0.6% की तेजी के साथ 26,269.23 पर बंद हुआ।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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