Stock Market Today: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल? गिफ्ट निफ्टी के समझें इशारे
मुख्य बातें
- Stock Market Today Live: गिफ्ट निफ्टी आज भारतीय शेयर बाजार के लिए एक शांत शुरुआत दिखाता है
- सुबह गिफ्ट निफ्टी 24,041 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,024.20 के पिछले बंद भाव से 17 अंक का प्रीमियम था
Share Market Today Live 15 July 8:00 AM: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के बुधवार को एक सुस्त नोट पर खुलने की संभावना है। क्योंकि, बैंकिंग और सेमीकंडक्टर शेयरों में मजबूती के समर्थन से एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि वॉल स्ट्रीट रातोंरात सकारात्मक क्षेत्र में बंद हुआ। दूसरी ओर मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,054 और NSE निफ्टी 158 अंक टूटकर 24,052 पर बंद हुआ।
आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
गिफ्ट निफ्टी लाइव चार्ट: गिफ्ट निफ्टी आज भारतीय शेयर बाजार के लिए एक शांत शुरुआत दिखाता है। सुबह 7:43 बजे तक गिफ्ट निफ्टी 24,041 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के 24,024.20 के पिछले बंद भाव से 17 अंक का प्रीमियम था।
अमेरिका-ईरान युद्ध: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा सभी ईरानी पोर्ट्स पर नौसैनिक नाकेबंदी बहाल करने और तेहरान द्वारा वार्ता पर लौटने से इनकार करने पर अगले सप्ताह ईरान के पावर प्लांटों और पुलों पर हमले की चेतावनी देने के बाद भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने लगातार चौथे दिन ईरान पर नए हमले भी किए। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि उसने नए सिरे से दुश्मनी के बाद होर्मुज को एक बार फिर से बंद कर दिया है।
अमेरिका में महंगाई: अमेरिकी मुद्रास्फीति जून में उम्मीद से अधिक ठंडी हो गई, जिससे उम्मीद बढ़ गई कि कीमतों का दबाव कम हो सकता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) साल-दर-साल 3.5% बढ़ा, जो मई में 4.2% से नीचे और अर्थशास्त्रियों की 3.8% की उम्मीदों से नीचे है।
सोने के भाव: आज अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों से अधिक उदार मौद्रिक नीति की उम्मीदों को मजबूत करने के बाद सोने की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ। हाजिर सोना 4,054.36 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर रहा, जबकि चांदी 0.2% बढ़कर 58.80 डॉलर प्रति औंस हो गई।
कच्चे तेल की कीमतें: अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी बहाल करने के बाद ब्रेंट क्रूड 1.72 प्रतिशत बढ़कर 86.19 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.4 प्रतिशत बढ़कर 80.40 डॉलर प्रति बैरल हो गया।
आज खरीदने के लिए स्टॉक टिप्स
आज खरीदने के लिए स्टॉक के संबंध में, मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक गणेश डोंगरे, और प्रभुदास लीलाधर में तकनीकी अनुसंधान के वरिष्ठ प्रबंधक शिजू कुथुपालक्कल ने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 7 शेयरों की सिफारिश की है।
इनमें जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, रूट मोबाइल लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड और एथर एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं।
(डिस्क्लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें