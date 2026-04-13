Share Market Today Live: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार, गिफ्ट निफ्टी के अच्छे नहीं हैं संकेत
Share Market Today Live 13 April : ग्लोबल मार्केट में कमजोरी के बाद आज घरेलू शेयर मार्केट में गिरावट के आसार हैं। गिफ्ट निफ्टी पिछले बंद भाव से लगभग 333 अंक नीचे था, यह संकेत अच्छे नहीं है।
Share Market Today Live 13 April 7:35 AM: अमेरिका-ईरान में युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तान में हुई बातचीत विफल होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण ग्लोबल मार्केट में कमजोरी दिखी। इसका असर आज भारतीय शेयर मार्केट में भी दिख सकता है। दलाल स्ट्रीट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के आज यानी सोमवार को गिरावट के साथ खुलने की उम्मीद है।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत
एशियन मार्केट
कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बीच एशियाई बाजारों में सोमवार को गिरावट रही। जापान का निक्केई 225 0.84% गिर गया, जबकि टॉपिक्स 0.42% टूटा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.83% गिर गया, जबकि कोस्डैक 1.43% गिर गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने भी नीचे खुलने का संकेत दिया।
गिफ्ट निफ्टी टुडे
गिफ्ट निफ्टी 23,768 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 333 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गिरावट के साथ शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट का हाल
डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 517 अंक या 1.1% गिर गया, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 1.1% गिर गया और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 1.2% फिसल गया।
कच्चे तेल की कीमतें
ट्रंप की धमकी और ईरान से अमेरिका की बातचीत बेनतीजा रहने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया ब्रेंट क्रूड वायदा 7.05% बढ़कर 101.91 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 7.86% की तेजी के साथ 104.16 डॉलर प्रति बैरल पर था।
सोने की कीमतें
आज मजबूत डॉलर के दबाव में सोने की कीमतें सोमवार को लगभग एक सप्ताह के निचले स्तर पर आ गईं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.1% गिरकर 4,694.30 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो 7 अप्रैल के बाद का सबसे निचला स्तर है। जून डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.4% गिरकर 4,717.80 डॉलर पर आ गया। स्पॉट सिल्वर 1.9% गिरकर 74.45 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।
डॉलर
छह करेंसियों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 99.056 पर स्थिर रहा, जो 7 अप्रैल के बाद से अपने हाई लेवल के करीब है। यूरो 0.3% गिरकर 1.1684 डॉलर पर आ गया, जबकि ब्रिटिश पाउंड 0.5% गिरकर 1.3398 डॉलर पर आ गया। येन के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर 0.4% बढ़कर 159.83 पर था।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें