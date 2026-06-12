Sensex Today Live: सेंसेक्स 1000 अंक से अधिक उछला, निवेशकों को चंद मिनट में ही 6 लाख करोड़ का फायदा

Share Market Today Live 12 June 9:17 AM: सेंसेक्स चंद मिनट में ही 1000 अंकों से अधिक की उछाल के साथ 74854 के लेवल से की। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 292 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 23453 के स्तर पर पहुंच गया। चंद मिनटों मे ही निवेशकों को करीब 6 लाख करोड़ का फायदा हुआ।

Share Market Today Live 12 June 9:15 AM: ट्रंप के ईरान युद्ध खत्म करने के दावे के बाद घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज बंपर बढ़त के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स के सभी शेयर हरे निशान पर खुले, जबकि सेंसेक्स ने शुक्रवार के कारोबार की शुरुआत 876 अंकों की उछाल के साथ 74709 के लेवल से की। एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी भी 250 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 23413 के स्तर पर खुला।

Share Market Today Live 12 June 8:05 AM: भारतीय शेयर मार्केट शुक्रवार को मजबूत बढ़त के साथ खुल सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते की उम्मीदों से ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। गिफ्ट निफ्टी भी निफ्टी फ्यूचर्स के मुकाबले करीब 287 अंक के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जो घरेलू बाजार में गैप-अप ओपनिंग का संकेत दे रहा है।

गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है? सुबह गिफ्ट निफ्टी 23,487 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से लगभग 287 अंक ऊपर है। इससे संकेत मिल रहा है कि सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत मजबूत हो सकती है।

एशियाई बाजारों में जोरदार खरीदारी अमेरिका-ईरान तनाव कम होने की उम्मीदों से एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 करीब 3.4% उछला जबकि, टॉपिक्स इंडेक्स 1.8% चढ़ गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 7% से ज्यादा मजबूत हुआ है और कोस्डैक में 3.25% की तेजी दर्ज की गई।

अमेरिकी बाजारों में शानदार रैली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान पर प्रस्तावित हमले रोकने के संकेत के बाद वॉल स्ट्रीट में जोरदार खरीदारी हुई। डॉऊ जोंस 930 अंक चढ़ा और एसएंडपी 500 में 1.75% की तेजी दर्ज की गई। नैस्डैक भी 2.54% उछला।

अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान इस सप्ताहांत तक शांति समझौते पर साइन कर सकते हैं। हालांकि ईरान ने अभी किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं की है। अगर यह समझौता होता है तो होर्मुज में आवाजाही सामान्य हो सकती है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजारों को राहत मिलेगी।

कच्चे तेल में गिरावट तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी रही। ब्रेंट क्रूड 89.17 डॉलर प्रति बैरल और WTI क्रूड 86.48 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। साप्ताहिक आधार पर ब्रेंट करीब 4.2% और WTI 4.4% कमजोर हुआ है।

सोने में दबाव कम होते भू-राजनीतिक जोखिम और ब्याज दरों को लेकर चिंताओं के बीच सोने की कीमतों में गिरावट जारी है। स्पॉट गोल्ड 4,200 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा है और इस सप्ताह लगभग 3% की गिरावट की ओर बढ़ रहा है।