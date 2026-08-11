Share Market Today: सेंसेक्स 78110 तक लुढ़का, निफ्टी 145 अंक टूटा

Share Market Today Live 11 Aug 12:30 PM: सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर एचसीएल टेक के शेयर हैं। इनमें महज 0.70 प्रतिशत की तेजी है और ये 1367 रुपये पर पहुंच गए हैं। टाइटन में 0.62, टेक महिंद्रा में 0.67, इन्फोसिस में 0.55 और टीसीएस में 0.08 प्रतिशत की तेजी है। जबकि, सेंसेक्स 431 अंक नीचे 78110 पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी ओर निफ्टी 145 अंकों के नुकसान के साथ 24438 पर है।

Share Market Today Live 11 Aug 9:45 AM: शेयर मार्केट में गिरावट तेज हो गई है। सेंसेक्स 384 अंक टूटकर 78157 पर आ गया है। जबकि, निफ्टी में 113 अंकों की गिरावट है और यह 24471 पर ट्रेड कर रहा है।

Market Today Live 11 Aug 9:15 AM: शेयर मार्केट की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 32 अंकों की गिरावट के साथ 78509 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 8 अंक नीचे 24575 के लेवल पर खुला।

Share Market Today Live 11 Aug 7:55 AM: भारतीय शेयर मार्केट की चाल आज काफी हद तक कच्चे तेल की ‘धार’, सोने की ‘रफ्तार’ और ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगी। इस बीच गिफ्ट निफ्टी के इशारे सेंसेक्स-निफ्टी की सपाट शुरुआत के संकेत दे रहे हैं। इससे पहले सोमवार को भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुआ। सेंसेक्स 78,542 पर कारोबार समाप्त किया, जिसमें 43 अंक की बढ़त रही। जबकि निफ्टी 50 ने 24,583पर सेटल करने के लिए 13 अंकों की बढ़त हासिल की।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के संकेत एशियन मार्केट: आज इंट्राडे ट्रेड में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.09% की गिरावट आई, जबकि हैंग सेंग फ्यूचर्स में 0.55% की बढ़त रही। जापान के बाजार माउंटेन डे के लिए बंद रहे, जो अगस्त के दूसरे सोमवार को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। हांगकांग का हेंग सेंग वायदा सूचकांक के पिछले बंद भाव 25,937.49 अंक से ऊपर था। इस बीच, ऑस्ट्रेलिया के बेंचमार्क S&P/ASX 200 के लिए वायदा काफी हद तक स्थिर थे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,621.50 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 10 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है। वॉल स्ट्रीट: डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 37 अंक फिसल गया, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स कम हो गया और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स फ्लैटलाइन के करीब रहे।

कच्चे तेल का दाम: कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को एक सप्ताह से अधिक समय में अपने हाई लेवल के पास स्थिर रहीं क्योंकि संघर्ष को समाप्त करने और होर्मुज को फिर से खोलने के लिए अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीदें कमजोर हो गईं।

ब्रेंट क्रूड वायदा 87.81 डॉलर प्रति बैरल पर रहा, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड वायदा 82.20 डॉलर प्रति बैरल पर बना रहा। दोनों बेंचमार्क सोमवार को 5% से अधिक बढ़ गए थे, जो 31 जुलाई के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे।

अमेरिका-ईरान वॉर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत के तहत तेहरान द्वारा मुआवजे की मांग किए जाने के बाद ईरान ने संघर्ष में मारे गए लोगों के लिए अमेरिका को मुआवजा देने की मांग की है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भविष्य की किसी भी बातचीत में नई मांगों को 'दृढ़ता से' शामिल किया जाएगा।

आज 300 से अधिक कंपनियों के आएंगे नतीजे 300 से अधिक कंपनियां मंगलवार, 11 अगस्त को अपनी अप्रैल-जून तिमाही की आय की रिपोर्ट करने वाली हैं। रेल विकास निगम (RVNL), जायडस लाइफसाइंसेज, MRF, सेंको गोल्ड, NBCC (इंडिया), मणप्पुरम फाइनेंस आज अपने Q1 परिणाम 2026 घोषित करने वाली कंपनियों में से हैं।