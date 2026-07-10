Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Stock Market Today: बाजार की कैसी रहेगी चाल? सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ये हैं आज के 5 अहम ट्रिगर्स

By Drigraj Madheshia
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • Share Market Today Live 10 July: गिफ्ट निफ्टी करीब 24,115 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के बंद स्तर से 152 अंकों का प्रीमियम दिखाता है, जो सकारात्मक शुरुआत का संकेत है
  • इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतें, टीसीएस के नतीजे, ईरान-अमेरिका तनाव भी अहम ट्रिगर्स हैं
Stock Market Today: बाजार की कैसी रहेगी चाल? सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ये हैं आज के 5 अहम ट्रिगर्स

Share Market Today Live 10 July 8:30 AM: भारतीय शेयर मार्केट के इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 शुक्रवार को हरे निशान के साथ खुलने की उम्मीद है। क्योंकि, ग्लोबल लेबल पर मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की आशंकाएं कम होने से बाजार की धारणा मजबूत हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सैन्य झड़पों के बावजूद जारी तकनीकी वार्ता ने निवेशकों को राहत दी है। वहीं, अमेरिकी सेमीकंडक्टर शेयरों में तेजी ने टेक सेक्टर में उत्साह बढ़ाया है, जिससे एशियाई बाजारों में भी तेजी का रुख बना हुआ है।

गुरुवार को कैसी थी मार्केट की चाल

गुरुवार को घरेलू बाजार में दो दिन की गिरावट के बाद वैल्यू लिविंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते रिकवरी देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 238.22 अंक (0.31%) चढ़कर 76,741.82 पर और एनएसई निफ्टी 50 80.75 अंक (0.34%) बढ़कर 23,962.80 पर बंद हुआ। निवेशक अब पहली तिमाही के आय सीजन और प्रमुख घरेलू आर्थिक आंकड़ों पर फोकस किए हुए हैं।

ये भी पढ़ें:TCS Q1 Results: कानूनी झटके के बावजूद मोतीलाल ओसवाल को दिख रही 15% की तेजी

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के 5 अहम ट्रिगर्स

1. अमेरिका-ईरान:अमेरिका-ईरान संघर्ष अमेरिका ने गुरुवार तड़के ईरान के खिलाफ नए हमले किए, जिससे तेहरान को अमेरिका के क्षेत्रीय साझेदारों को निशाना बनाकर जवाब देना पड़ा। इससे मध्य पूर्व में तनाव कम करने के उद्देश्य से अंतरिम समझौते के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है।

2. टीसीएस के नतीजे: टीसीएस ने Q1FY27 में शुद्ध लाभ में 2.7% तिमाही गिरावट दर्ज की, जबकि राजस्व 2.2% बढ़कर ₹72,275 करोड़ रहा। कंपनी का EBIT मार्जिन 25.3% से घटकर 24% हो गया, हालांकि कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (TCV) 9.5 अरब डॉलर रही।

ये भी पढ़ें:गौरी के साथ जहां गुजरे थे स्ट्रगल के दिन, शाहरुख खान ने उसे ₹37 करोड़ में खरीदा

3. अमेरिकी बेरोजगारी दावे: अमेरिकी बेरोजगार दावे नए बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदन जमा करने वाले अमेरिकियों की संख्या में पिछले सप्ताह कमी आई, जो अमेरिकी श्रम बाजार में चल रही ताकत का सुझाव देती है। पिछले सप्ताह अमेरिकी बेरोजगारी दावे घटकर 2.15 लाख हो गए, जो उम्मीद से कम है और श्रम बाजार की मजबूती दर्शाता है।

4. कमोडिटी बाजार: कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। ब्रेंट क्रूड 0.09% गिरकर $76.23 और WTI 0.24% घटकर $71.91 प्रति बैरल पर आ गया। सोने की कीमतों में हल्की गिरावट जारी है और यह साप्ताहिक नुकसान की ओर बढ़ रहा है।

5. गिफ्ट निफ्टी: गिफ्ट निफ्टी करीब 24,115 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के बंद स्तर से 152 अंकों का प्रीमियम दिखाता है, जो सकारात्मक शुरुआत का संकेत है।

आज मार्केट में कौन से शेयर खरीदे

सुमित बगड़िया (चॉइस ब्रोकिंग) के शेयर: ग्रैन्यूल्स इंडिया ( करेंट प्राइस 882 रुपये, टार्गेट 946 रुपये, स्टॉप लॉस 850 रुपये) और जिंदल सॉ ( करेंट प्राइस 272.30 रुपये., टार्गेट 294 रुपये, स्टॉप लॉस 266 रुपये) में खरीदारी करें।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) के टिप्स: CDSL (करेंट प्राइस 1,348 रुपये, टार्गेट 1,400 रुपये, स्टॉप लॉस 1320 रुपये), इंडियन बैंक (करेंट प्राइस 793 रुपये, टार्गेट 810 रु. और स्टॉप लॉस 780 रुपये), और केफिन टेक्नोलॉजीज (करेंट प्राइस 875 रुपये, टार्गेट 895, स्टॉप लॉस 860 रुपये) में खरीदारी के सुझाव दिए हैं।

शिजू कुथुपालक्कल (प्रभुदास लीलाधर) के पसंदीदा स्टॉक्स: GE Vernova T&D (टार्गेट 4,850 रु.), ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर (टार्गेट 355 रु.), और प्रीमियर एनर्जीज (टार्गेट 1,140 रु.) को खरीदने की सलाह दी है।

नोट: यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी हिन्दुस्तान की नहीं होगी।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Share Market Live Updates Sensex NIFTY 50 अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,