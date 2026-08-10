Share Market Today: शेयर मार्केट की टूटी ‘सुस्ती’, सेंसेक्स का तेजी का शतक

Share Market Today Live 10 Aug 10:35 AM: आज सावन के दूसरे सोमवार को सुस्त शुरुआत के बाद मार्केट में हरियाली लौट रही है।। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 78599 के लेवल पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 17 अंकों की बढ़त के साथ 24588 पर है।

Share Market Today Live 10 Aug 9:15 AM: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज सावन के दूसरे सोमवार को सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 2 अंक ऊपर 78501 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24581 पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Today Live 10 Aug 7:45 AM: भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार, 10 अगस्त को सपाट खुलने के आसार हैं। क्योंकि, एशियाई शेयर बाजारो में आज बढ़त रही। वहीं, शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट एक सुस्त नोट पर बंद हुआ था। निफ्टी 0.32 प्रतिशत फिसल कर 24,557 पर, जबकि सेंसेक्स 0.59 प्रतिशत टूटकर 78,491 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार: पिछले सत्र में वॉल स्ट्रीट पर बढ़त के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में तेजी आई। जापान का निक्केई 1.29 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.47 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.36 प्रतिशत चढ़ गया। हैंग सेंग फ्यूचर्स ने 0.5 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत नीचे थे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,668 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 13.50 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट: एसएंडपी 500 फ्यूचर्स रविवार रात फिसल गया। एसएंडपी 500 से जुड़े वायदा में लगभग 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 99 अंक या 0.2 प्रतिशत गिर गया।

कच्चे तेल की कीमतें: सोमवार को तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान ने कहा कि नए शिपिंग मार्ग स्थापित करने के लिए ओमान के साथ एक समझौता पूरा होने वाला था, लेकिन यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी भी अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।

ब्रेंट क्रूड वायदा 91 सेंट या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 84.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 61 सेंट या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 78.79 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले हफ्ते दोनों बेंचमार्क में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी।

अमेरिका-ईरान युद्ध: ईरान ने रविवार को कहा कि ओमान के साथ एक समझौता अपने "अंतिम चरण" में है, जबकि यह कहते हुए कि होर्मुज को तभी फिर से खोला जाएगा जब अमेरिका अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा, जिसमें तेहरान को व्यापक हमलों के लिए मुआवजा देना शामिल है।