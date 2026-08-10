Share Market Today: शेयर मार्केट की टूटी ‘सुस्ती’, सेंसेक्स का तेजी का शतक
मुख्य बातें
- Share Market Today: गिफ्ट निफ्टी के कमजोर संकेतों के चलते आज सेंसेक्स महज 2 अंक ऊपर 78501 के लेवल पर खुला
- जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24581 पर खुलने में कामयाब रहा
Share Market Today Live 10 Aug 10:35 AM: आज सावन के दूसरे सोमवार को सुस्त शुरुआत के बाद मार्केट में हरियाली लौट रही है।। सेंसेक्स 100 अंक ऊपर 78599 के लेवल पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 17 अंकों की बढ़त के साथ 24588 पर है।
Share Market Today Live 10 Aug 9:15 AM: घरेलू शेयर मार्केट की शुरुआत आज सावन के दूसरे सोमवार को सुस्त रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स महज 2 अंक ऊपर 78501 के लेवल पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 10 अंकों की बढ़त के साथ 24581 पर खुलने में कामयाब रहा।
Share Market Today Live 10 Aug 7:45 AM: भारतीय शेयर बाजार बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सोमवार, 10 अगस्त को सपाट खुलने के आसार हैं। क्योंकि, एशियाई शेयर बाजारो में आज बढ़त रही। वहीं, शुक्रवार को दलाल स्ट्रीट एक सुस्त नोट पर बंद हुआ था। निफ्टी 0.32 प्रतिशत फिसल कर 24,557 पर, जबकि सेंसेक्स 0.59 प्रतिशत टूटकर 78,491 पर बंद हुआ।
सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत
एशियाई बाजार: पिछले सत्र में वॉल स्ट्रीट पर बढ़त के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों में तेजी आई। जापान का निक्केई 1.29 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.47 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.36 प्रतिशत चढ़ गया। हैंग सेंग फ्यूचर्स ने 0.5 प्रतिशत की वृद्धि का संकेत दिया, जबकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत नीचे थे।
गिफ्ट निफ्टी टुडे: गिफ्ट निफ्टी 24,668 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 13.50 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।
वॉल स्ट्रीट: एसएंडपी 500 फ्यूचर्स रविवार रात फिसल गया। एसएंडपी 500 से जुड़े वायदा में लगभग 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 99 अंक या 0.2 प्रतिशत गिर गया।
कच्चे तेल की कीमतें: सोमवार को तेल की कीमतों में वृद्धि हुई क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान ने कहा कि नए शिपिंग मार्ग स्थापित करने के लिए ओमान के साथ एक समझौता पूरा होने वाला था, लेकिन यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी भी अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।
ब्रेंट क्रूड वायदा 91 सेंट या 1.09 प्रतिशत बढ़कर 84.46 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 61 सेंट या 0.78 प्रतिशत बढ़कर 78.79 डॉलर प्रति बैरल हो गया। पिछले हफ्ते दोनों बेंचमार्क में 7 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई थी।
अमेरिका-ईरान युद्ध: ईरान ने रविवार को कहा कि ओमान के साथ एक समझौता अपने "अंतिम चरण" में है, जबकि यह कहते हुए कि होर्मुज को तभी फिर से खोला जाएगा जब अमेरिका अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगा, जिसमें तेहरान को व्यापक हमलों के लिए मुआवजा देना शामिल है।
सोने के भाव: आज जनवरी के बाद से अपनी सबसे मजबूत साप्ताहिक बढ़त पोस्ट करने के बाद सोने की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं। पिछले सप्ताह 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ने के बाद शुरुआती एशियाई घंटों में बुलियन $ 4,345 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। कीमती धातु हाल के हफ्तों में काफी हद तक प्रमुख $ 4,000के सपोर्ट लेवल स्तर से ऊपर रही है। फरवरी के अंत में ईरान युद्ध शुरू होने से पहले सोना अभी भी अपने स्तर से लगभग 20 प्रतिशत नीचे है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें