Stock Market Today: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल? 40 साल के निचले स्तर पर जापानी येन

Share Market Today Live 1 July 8:25 AM: ग्लोबल मार्केट के संकेत आज भारतीय शेयर बाजार के सपाट खुलने का इशारा कर रहे हैं। क्योंकि, एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर मार्केट में रातभर तेजी का रुख रहा। दूसरी ओर मंगलवार को भारतीय स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क निफ्टी 50 23,900 लेवल से नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 249 अंक टूटकर 76,478 पर जबकि, निफ्टी 80 अंक नीचे 23,865 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों के संकेत बुधवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। जापान का निक्केई 225 1.79 प्रतिशत चढ़ गया और टॉपिक्स 1.07 प्रतिशत बढ़ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.52 प्रतिशत की बढ़त रही जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.42 प्रतिशत फिसल गया।

ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 काफी हद तक सपाट था, जो 0.05 प्रतिशत कम था। इस बीच, हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 22,990 पर था, जो 22,881.02 के पिछले बंद भाव की तुलना में मजबूत शुरुआत का संकेत देता है।

जापानी येन में गिरावट जापानी येन बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 40 साल के निचले स्तर पर फिसल गया, जबकि 30-स्टॉक इंडेक्स ने पांच वर्षों में अपना सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज करने के बाद मंगलवार रात को डॉऊ फ्यूचर्स में गिरावट दर्ज की। एलएसईजी के आंकड़ों के अनुसार, येन कमजोर होकर 162.28 प्रति डॉलर हो गया, जिससे पिछले सत्र से इसका नुकसान बढ़ गया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 23,994 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 16 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल वॉल स्ट्रीट मंगलवार को एक मजबूत नोट पर जून को समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने भी 2022 के बाद से अपना सबसे मजबूत तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया। डॉऊ जोन्स लगातार दूसरे सत्र में रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 136.46 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़ाकर 52,319.20 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 58.93 अंक या 0.79 प्रतिशत चढ़कर 7,499.36 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 393.58 अंक या 1.52 प्रतिशत बढ़कर 26,213.72 पर बंद हुआ।

अमेरिका-ईरान वार्ता 17 जून को ईरान और अमेरिका ने चार महीने लंबे संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक MoU पर साइन किए। हालांकि, सप्ताहांत में नए सिरे से गोलीबारी ने समझौते पर संदेह पैदा कर दिया है। अनिश्चितता को बढ़ाते हुए, कतर के एक अधिकारी के हवाले से रॉयटर्स ने कहा कि वर्तमान में दोहा में एक वरिष्ठ अमेरिकी दूतों द्वारा ईरानी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने की उम्मीद नहीं है।

सोने के भाव आज सोने का कारोबार 4,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चल रहा है। फरवरी के अंत में ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद से कीमती धातु में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट आई है। स्पॉट गोल्ड काफी हद तक अपरिवर्तित 4,013.75 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी 1.2 प्रतिशत बढ़कर 58.98 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

कच्चे तेल की कीमतें ईरान द्वारा अमेरिकी राजनयिकों के साथ बातचीत नहीं करने की खबरों के बाद बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेल की कीमतों में तेजी आई, जिससे दोनों देशों के बीच चार महीने के लंबे संघर्ष के बाद नाजुक अंतरिम संघर्ष विराम पर नई चिंताएं बढ़ गईं।

ब्रेंट क्रूड वायदा 50 सेंट या 0.69 प्रतिशत बढ़कर 73.45 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 63 सेंट या 0.91 प्रतिशत बढ़कर 70.13 डॉलर प्रति बैरल हो गया।