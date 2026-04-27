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Stock Market Today: शेयर मार्केट में आज रौनक लौटने की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 185 अंक ऊपर

Apr 27, 2026 07:59 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Stock Market Today 27 April: गिफ्ट निफ्टी 24,108 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 185 अंक का प्रीमियम था। यह आज शेयर मार्केट में रौनक लौटने की ओर इशारा कर रहा था।

Stock Market Today: शेयर मार्केट में आज रौनक लौटने की उम्मीद, गिफ्ट निफ्टी 185 अंक ऊपर

Stock Market Today live 27 April 7:50 AM: भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार यानी आज मजबूती के साथ शुरुआत हो सकती है। बीएसई और एनएसई निफ्टी के के ऊंचे खुलने की उम्मीद है। अमेरिका-ईरान के बीच संभावित शांति वार्ता की खबरों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, जिसका असर एशियाई और अमेरिकी बाजारों में भी देखने को मिला।

ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे पॉजिटिव संकेत

एशियन मार्केट: एशियाई बाजारों में सोमवार को अच्छी बढ़त देखने को मिली। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कोस्पी रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए। निक्केई 225 0.53% बढ़ गया, जबकि कोस्पी 1% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने अच्छी शुरुआत का संकेत दिया।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,108 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 185 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तेजी

अमेरिकी बाजार भी शुक्रवार को मजबूती के साथ बंद हुए। टेक शेयरों में खरीदारी से नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। एसएंडपी 500 56.68 अंक या 0.80% बढ़कर 7,165.08 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 398.09 अंक या 1.63% बढ़कर 24,836.60 पर बंद हुआ।

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रिलायंस के नतीजे: रिलायंस ने चौथी तिमाही में 12.6% मुनाफे में गिरावट दर्ज की, हालांकि रेवेन्यू में करीब 13% की बढ़त रही। कंपनी ने ₹6 प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

सेंसेक्स का पूर्वानुमान : सेंसेक्स ने साप्ताहिक चार्ट पर गिरावट वाला निशान बनाया है और डेली चार्ट पर उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के अनुसार, 77,000 का स्तर अहम है। इसके नीचे जाने पर सेंसेक्स 76,000 (20 दिन का मूविंग एवरेज) तक फिसल सकता है। और गिरावट आई तो यह 75,700 से 75,500 के बीच जा सकता है। वहीं, 77,000 के ऊपर सेंसेक्स 78,000 से 78,200 तक उछल सकता है।

निफ्टी 50 का पूर्वानुमान : निफ्टी 50 ने साप्ताहिक चार्ट पर गिरावट वाला निशान बनाया है, जो ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली दिखाता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी कहते हैं कि डेली चार्ट पर रेड बेयरिश कैंडल बनने से गिरावट बढ़ सकती है। निफ्टी अब 23,500 के स्तर तक जा सकता है। तुरंत रेजिस्टेंट 24,100 पर है।

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बैंक निफ्टी का पूर्वानुमान : एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह कहते हैं कि बैंक निफ्टी को 55,500-55,400 जोन में सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर यह 55,000 और फिर 54,500 तक गिर सकता है। ऊपर 56,500-56,600 जोन में रेजिस्टेंट है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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