Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़share market tips bet on these 8 intraday stocks favorites of 3 experts todayd
Share Market Tips: 3 एक्सपर्ट्स के पसंदीदा इन 8 इंट्राडे स्टॉक्स पर आज लगाएं दांव

Share Market Tips: 3 एक्सपर्ट्स के पसंदीदा इन 8 इंट्राडे स्टॉक्स पर आज लगाएं दांव

संक्षेप:

Intraday Stock to Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी के गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के शिजू कुथुपालक्कल ने आज के कारोबार के लिए 8 इंट्राडे स्टॉक्स की सिफारिश की है।

Mon, 24 Nov 2025 08:53 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Intraday Stock to Buy: शेयर मार्केट एक्सपर्ट्स चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया, आनंद राठी के गणेश डोंगरे और प्रभुदास लीलाधर के शिजू कुथुपालक्कल ने आज के कारोबार के लिए 8 इंट्राडे स्टॉक्स की सिफारिश की है। यह सिफारिशें तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं और विशेषज्ञों का मानना है कि इन स्टॉक्स में छोटी अवधि के लिए तेजी की संभावना है। यहां प्रत्येक स्टॉक के लिए खरीदारी का स्तर, टार्गेट प्राइस और स्टॉप-लॉस बताया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुमित बगड़िया के पसंदीदा स्टॉक

1. DCB Bank Ltd: बगड़िया के अनुसार, यह स्टॉक 155-165 रुपये के सपोर्ट जोन से मजबूत ब्रेकआउट के बाद बुलिश ट्रेंड में है। खरीदारी का स्तर 186 रुपये है, स्टॉप-लॉस 179 रुपये और टार्गेट 200 रुपये तय किया गया है। उनका कहना है कि 183 रुपये के आसपास आई कोई भी गिरावट खरीदारी का अच्छा मौका हो सकती है।

2. Zota Healthcare Ltd: इस स्टॉक ने 1,450-1,500 रुपये के कॉन्सॉलिडेशन जोन से तेजी शुरू की है और सभी प्रमुख EMAs के ऊपर ट्रेड कर रहा है। खरीदारी का स्तर 1,685 रुपये है, स्टॉप-लॉस 1,630 रुपये और टार्गेट 1,820 रुपये रखा गया है। बगड़िया इसमें मौजूदा स्तरों पर खरीदारी की सलाह देते हैं।

गणेश डोंगरे (आनंद राठी) के स्टॉक पिक

1. HCL Technologies Ltd: डोंगरे के मुताबिक, यह स्टॉक एक मजबूत बुलिश पैटर्न में है और 1,590 रुपये पर इसका ठोस सपोर्ट है। खरीदारी का स्तर 1,608 रुपये है, स्टॉप-लॉस 1,590 रुपये और टार्गेट 1,645 रुपये है। स्टॉप-लॉस के साथ मौजूमा कीमत पर खरीदारी करने की सलाह दी जाती है।

2. KFin Technologies Ltd: इस स्टॉक ने भी बुलिश पैटर्न जारी रखा है और 1,035 रुपये पर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। खरीदारी का स्तर 1,063 रुपये है, स्टॉप-लॉस 1,035 रुपये और टार्गेट 1,115 रुपये तय किया गया है।

3. NTPC Ltd: डोंगरे इस स्टॉक में भी तेजी देख रहे हैं। खरीदारी का स्तर 328 रुपये है, स्टॉप-लॉस 320 रुपये और टार्गेट 345 रुपये रखा गया है। स्टॉक के सपोर्ट से वापस उछालने के संकेत मिल रहे हैं।

शिजू कुथुपालक्कल (प्रभुदास लीलाधर) के इंट्राडे पिक

1. Gufic Biosciences Ltd: शिजू के अनुसार, स्टॉक ने 310 रुपये के निचले स्तर से पुलबैक किया है और 345 रुपये के महत्वपूर्ण 50-EMA स्तर को पार कर लिया है। RSI ने भी ओवरसोल्ड जोन से रिकवरी का संकेत दिया है। खरीदारी का स्तर 352.45 रुपये है, टार्गेट 370 रुपये और स्टॉप-लॉस 344 रुपये है।

2. Hindustan Oil Exploration Company Ltd: इस स्टॉक ने 136 रुपये के स्तर पर सपोर्ट पाकर डेली चार्ट पर मजबूत बुलिश कैंडल बनाई है। RSI में पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। खरीदारी का स्तर 144.15 रुपये है, टार्गेट 152 रुपये और स्टॉप-लॉस 141 रुपये रखा गया है।

3. Narayana Hrudayalaya Ltd: शिजू का मानना है कि इस स्टॉक में हाल में आई तेजी के बाद डेली चार्ट पर फ्लैग पैटर्न बना है, जो आगे की रैली का संकेत देता है। खरीदारी का स्तर 2,043 रुपये है, टार्गेट 2,130 रुपये और स्टॉप-लॉस 2,000 रुपये तय किया गया है।

डिसक्लेमर: ये सभी सिफारिशें विशेषज्ञों के तकनीकी विश्लेषण पर आधारित हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में उच्च जोखिम होता है, इसलिए निवेशकों को सलाह है कि वे अपने शोध के आधार पर या फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई कदम उठाएं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Tips Stock Market Update Business Latest News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।