बाजार में बिकवाली के बीच इस शेयर में लगा अपर सर्किट, कीमत 5 रुपये से भी कम

एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी कंपनी वैंटेज नॉलेज एकडेमी के शेयर में मंगलवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लग गया। इस शेयर की शुरुआत 4.15 रुपये की पिछली क्लोजिंग से हुई और इसमें 4.35 रुपये का अपर सर्किट लग गया।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 02:12 PM
Vantage Knowledge Academy share: शेयर बाजार में मंगलवार को बिकवाली के बीच कुछ पेनी शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। ऐसा ही एक पेनी शेयर वैंटेज नॉलेज एकडेमी का है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी इस कंपनी के शेयर में मंगलवार को 5 पर्सेंट का अपर सर्किट लग गया। इस शेयर की शुरुआत 4.15 रुपये की पिछली क्लोजिंग से हुई और इसमें 4.35 रुपये का अपर सर्किट लग गया। इससे पहले सोमवार को भी शेयर में तेजी आई थी। दिसंबर 2024 में इस शेयर की कीमत 90.14 रुपये तक गई थी। इसके बाद गिरावट आई और शेयर 3.27 रुपये के निचले स्तर पर आ गया। यह दोनों भाव शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो है।

शेयर में तेजी की वजह

वैंटेज नॉलेज एकडेमी के शेयर में तेजी चार्टर्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर (CGIB) सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के आधिकारिक लॉन्चिंग के बाद आई। बीते दिनों कंपनी ने बताया था कि उसका CGIB प्रोग्राम आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त, 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मनीएक्सपो प्रोग्राम में लॉन्च किया जाएगा। CGIB सर्टिफिकेशन एक व्यापक, तीन-स्तरीय व्यावसायिक योग्यता है, जो महत्वाकांक्षी और शुरुआती करियर वाले निवेश बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए तैयार की गई है। यह प्रोग्राम 18 महीने की अवधि का है। कंपनी ने बीएसई को दी गई जानकारी में कहा कि प्रोग्राम के तहत तीन स्तरों - फाउंडेशन, स्ट्रैटेजी और एप्लाइड को तैयार किया गया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

वैंटेज नॉलेज एकडेमी की शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 3.70 फीसदी की हिस्सेदारी है। वहीं, 96.30 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास है। कंपनी के प्रमोटर राजेश चापसी के पास 43,95,000 शेयर या 1.29 फीसदी की हिस्सेदारी है।

बाजार में बिकवाली

वैंटेज नॉलेज एकडेमी के शेयर में मंगलवार को तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि शेयर बाजार बिकवाली मोड में था। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों ही लाल निशान पर कारोबार करते नजर आए।

