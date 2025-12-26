बिकवाली मोड में बाजार लेकिन इस शेयर में बंपर उछाल, ऑर्डर से जुड़े अपडेट का असर
Panacea Biotec share: कंपनी ने बताया है कि उसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ) से मिले ऑर्डर की वैल्यू बढ़ गई है। इस वजह से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। इस अपडेट के बाद कंपनी के शेयर में बंपर उछाल आया है।
Panacea Biotec share: बाजार में बिकवाली के बीच शुक्रवार को कुछ शेयर डिमांड में थे। ऐसा ही एक शेयर- पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड है। इस कंपनी के शेयर की कीमत में लगभग 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह शेयर के दो महीने का उच्चतम स्तर है। शेयर में तेजी की वजह कंपनी की ओर से दी गई एक अहम जानकारी है। दरअसल, कंपनी ने बताया है कि उसे यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ) से मिले ऑर्डर की वैल्यू बढ़ गई है। इस वजह से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि यूनिसेफ ने 2026 और 2027 कैलेंडर वर्षों के लिए प्री-क्वालिफाइड फुली लिक्विड पेंटावैलेंट वैक्सीन की आपूर्ति के ऑर्डर का मूल्य बढ़ा दिया है। वर्ष 2026 के लिए ऑर्डर वैल्यू $14.25 मिलियन से बढ़ाकर $16.8 मिलियन कर दी गई है। इसका मतलब है कि करीब ₹23 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 2027 के लिए ऑर्डर वैल्यू $12.48 मिलियन से बढ़कर $15.18 मिलियन हो गई है।
इसके अलावा, कंपनी को 2027 के लिए Easyfive-TT पेंटावैलेंट वैक्सीन की आपूर्ति का अतिरिक्त ऑर्डर भी मिला है, जिसकी कीमत $3.68 मिलियन है। पेंटावैलेंट वैक्सीन बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाइटिस-बी और इन्फ्लुएंजा जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है।
शेयर का परफॉर्मेंस
स्टॉक एक्सचेंज पर पैनेशिया बायोटेक लिमिटेड का शेयर 16 फीसदी की छलांग लगाते हुए 419.80 रुपये के स्तर तक पहुंच गया, जो 13 नवंबर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। शेयर ने लगातार दूसरे सत्र में बढ़त दर्ज की। शेयर का ट्रेडिंग रेंज शुक्रवार को 419.80 रुपये से 369 रुपये के बीच रहा। हालांकि, साल-दर-साल (YTD) आधार पर शेयर दबाव में है। वर्ष 2025 में अब तक यह शेयर करीब 7.65 फीसदी टूट चुका है। शेयर के 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹581.90 (30 अप्रैल 2025) रहा है जबकि 52-सप्ताह का न्यूनतम स्तर ₹281.10 (28 फरवरी) दर्ज किया गया था। वित्तीय मोर्चे पर कंपनी ने ₹15.64 करोड़ का घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को ₹1.3 करोड़ का मुनाफा हुआ था।