शेयर बाजार के बाउंसबैक से निवेशकों ने बनाए ₹10 लाख करोड़, 3 फैक्टर ने दी रफ्तार

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की उम्मीद में भारतीय शेयर बाजार ने जबरदस्त बाउंसबैक किया है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन उत्साहित निवेशकों की खरीदारी से सेंसेक्स 876 अंक चढ़कर खुला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,695.40 अंक (2.30 प्रतिशत) की बढ़त में 75,527.95 अंक पर बंद हुआ। यह 29 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 461.30 अंक यानी 1.99 प्रतिशत की तेजी के साथ 23,622.90 अंक पर बंद हुआ जो 27 मई के बाद का इसका सबसे हाई क्लोजिंग है। बाजार की इस तूफानी तेजी की वजह से निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर शेयर बाजार में तेजी के प्रमुख कारण क्या-क्या हैं?

ट्रंप के बयान का असर दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म होने के संकेत मिले थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि अमेरिका गुरुवार को ईरान पर फिर से 'बेहद भीषण' हमले करेगा लेकिन बाद में उन्होंने यह कहते हुए हमलों को रद्द करने की घोषणा की कि वार्ताकारों ने ईरान के साथ एक बेहतरीन समझौता कर लिया है। उन्होंने कहा, "यह समझौता दस्तावेजों को अंतिम रूप दिये जाने के अधीन है, जो अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाना चाहिए।"

हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने समझौते की खबरों को 'अटकलबाजी' करार देते हुए कहा कि अभी कुछ भी अंतिम रूप से तय नहीं हुआ है। बता दें कि ट्रंप पहले भी ईरान के साथ समझौता करीब होने का दावा कर चुके हैं, जबकि असल में तब ऐसा कुछ भी धरातल पर नहीं उतरा था।

कच्चे तेल के दाम में गिरावट ट्रंप के बयान की वजह से निवेशकों को उम्मीद जगी कि वैश्विक तेल आपूर्ति का अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से पूरी तरह खुल सकता है। इसी कारण तेल बाजार में भी भारी गिरावट देखने को मिली। ब्रेंट क्रूड की कीमत 4 फीसदी गिरकर 87 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई, जबकि डब्ल्यूटीआई क्रूड 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। कुछ महीने पहले यही कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर निकल गई थीं। तेल सस्ता होने से भारत जैसे आयातक देशों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिससे महंगाई और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम हो सकता है।