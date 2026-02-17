Share Market Live: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, गिफ्ट निफ्टी के ये हैं संकेत

Share Market News Updates: गिफ्ट निफ्टी 25,636 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 81 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।

7:45 AM Share Market Live Updates 17 Feb.: ग्लोबल मार्केट में मिले-जुले संकेतों के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। ईरान-अमेरिका शांति वार्ता से पहले सतर्कता के बीच एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा में मिलाजुला कारोबार हुआ। वहीं, सोमवार को भारतीय शेयर बाजार बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 650 उछलकर 83,277 और निफ्टी तेजी के दोहरे शतक के साथ 211 ऊपर 25,682 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियन मार्केट एशियाई बाजारों में मंगलवार को गिरावट के साथ कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 0.5 प्रतिशत गिर गया और टॉपिक्स 0.2 प्रतिशत टूट गया। वहीं, चीनी, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार मंगलवार को चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के लिए बंद हैं।

वॉल स्ट्रीट अमेरिका के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में सोमवार को राष्ट्रपति दिवस की छुट्टी के कारण बंद था। यूएस स्टॉक फ्यूचर्स मिश्रित थे, क्योंकि एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.1 प्रतिशत बढ़ गए, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत गिर गए, और डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स 0.2 प्रतिशत बढ़ गए।

ईरान-अमेरिका वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच मंगलवार को जिनेवा में होने वाले परमाणु कार्यक्रम को लेकर उच्च जोखिम वाली वार्ता में 'परोक्ष रूप से' शामिल होंगे।

भारत में बेरोजगारी दर बेरोजगारी की दर इस साल जनवरी में थोड़ी बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2025 में 4.8 प्रतिशत थी। श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से पता चलता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनवरी में बेरोजगारी दर या बेरोजगारी में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। आंकड़ों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कम श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) के साथ-साथ श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) को भी दिखाया।

व्यापार घाटा जनवरी में आयात बढ़ने से भारत का व्यापारिक व्यापार घाटा बढ़ गया। आयात और निर्यात के बीच का अंतर दिसंबर के 25.04 अरब डॉलर और एक साल पहले के 23 अरब डॉलर से बढ़कर 34.68 अरब डॉलर हो गया। अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड 41.68 बिलियन डॉलर के बाद चालू वित्त वर्ष में अब तक का घाटा सबसे अधिक है।

सोने की कीमतें पिछले सत्र में 1 प्रतिशत से अधिक गिरने के बाद कम बाजार तरलता में सोने की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ था। हाजिर सोने की कीमत 4,990.08 डॉलर प्रति औंस पर मामूली बदलाव हुई, जबकि चांदी की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 76.58 डॉलर प्रति औंस हो गई।

डॉलर और कच्चा तेल डॉलर इंडेक्स 0.2 प्रतिशत के छोटे लाभ के बाद 97.07 पर आखिरी फ्लैट था। वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत से पहले मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1.33 प्रतिशत बढ़कर 68.65 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 1.29 प्रतिशत बढ़कर 63.70 डॉलर हो गया।