Share Market Live Updates 9 October: शेयर मार्केट के लिए आज शुभ संकेत, सेंसेक्स-निफ्टी में उछाल की उम्मीद

Share Market Live Updates 9 October: गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए सहमत होने के बाद मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के बीच वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गुरुवार को तेजी से खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में रौनक रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई पर बंद हुए।

इससे पहले बुधवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 153.09 अंक गिरकर 81,773.66 पर और निफ्टी 62.15 अंक नीचे 25,046.15 पर बंद हुआ।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत वॉल स्ट्रीट पर रात भर में तेजी के बाद एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान के निक्केई 225 इंडेक्स में 1.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.36 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया, जबकि दक्षिण कोरियाई बाजार छुट्टी के लिए बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,150 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 30 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को ज्यादातर उच्च स्तर पर बंद हुए। टेक शेयरों के नेतृत्व में एसएंडपी 500 और नैस्डैक ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देखा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज महज 1.20 अंक या 0.00 प्रतिशत गिरकर 46,601.78 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 39.13 अंक या 0.58 प्रतिशत बढ़कर 6,753.72 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 255.02 अंक या 1.12 प्रतिशत बढ़कर 23,043.38 पर बंद हुआ।

इजरायल-हमास युद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्राइल और हमास लड़ाई रोकने और कम से कम कुछ बंधकों और कैदियों को रिहा करने की अपनी शांति योजना के 'पहले चरण' पर सहमत हो गए हैं। एएफपी ने बताया कि गाजा में इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के पहले चरण पर गुरुवार को मिस्र में हस्ताक्षर किए जाएंगे।

सोने की कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस के ऊपर पहुंचने के बाद सोने की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले सत्र में 0.7 प्रतिशत अधिक बंद होने के बाद बुलियन 0.7 प्रतिशत गिरकर लगभग 4,015 डॉलर प्रति औंस हो गया।

डॉलर डॉलर लगभग एक साल में अपने सबसे अच्छे सप्ताह के लिए ट्रैक पर स्थिर रहा, एक कमजोर येन से उत्साहित। डॉलर इंडेक्स 98.77 पर थोड़ा बदल गया था। जापानी येन पिछले दिनों 152.49 प्रति डॉलर पर मजबूत था। यूरो ने आखिरी बार 0.09 प्रतिशत बढ़कर $1.1639 पर कारोबार किया, जबकि स्टर्लिंग 0.07 प्रतिशत बढ़कर $1.3413 हो गया।