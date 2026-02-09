Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 9 Feb nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 9 Feb.: गिफ्ट निफ्टी के अच्छे संकेत, आज शेयर मार्केट में बंपर उछाल की उम्मीद

संक्षेप:

Feb 09, 2026 07:55 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 9 Feb.: ग्लोबल मार्केट के मजबूत संकेतों के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई मार्केटों में तेजी रही, जापानी शेयर मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी शेयर वायदा भी ऊंचा हो गया। इस हफ्ते, निवेशक भारत-अमेरिका ट्रेड डील, मुद्रास्फीति के आंकड़े, Q3 के परिणाम, विदेशी निवेश, वैश्विक जियो पॉलिटकल डेवलपमेंट्स और अन्य प्रमुख घरेलू और वैश्विक मैक्रोइकोनॉमिक डेटा रिलीज सहित प्रमुख शेयर मार्केट ट्रिगर पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

शुक्रवार को कैसा रहा बाजार का हाल

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की नीति की घोषणा के बाद शुक्रवार को चुनिंदा दिग्गजों में लिवाली के बीच भारतीय शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 266 अंक ऊपर 83,580 और निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 25,693 पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए ग्लोबल संकेत

एशियाई मार्केट

जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की ऐतिहासिक जीत के बाद एशियाई मार्केटों में तेजी रही। जापान का निक्केई 225 पहली बार 5.6 प्रतिशत उछलकर 57,000 को पार कर गया, जबकि टॉपिक्स 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.15 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 2.97 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च उद्घाटन का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,947 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 212 अंक। यह भारतीय शेयर मार्केट सूचकांकों के लिए बंपर शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर मार्केट शुक्रवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसमें डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ऐतिहासिक 50,000 अंक से ऊपर बढ़ गया। डॉऊ जोन्स 2.47 प्रतिशत बढ़कर 50,115.67 पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक बंद है। जबकि एसएंडपी 500 ने 1.97 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,932.30 पर समाप्त हो गया। नैस्डैक 2.18 प्रतिशत बढ़कर 23,031.21 पर बंद हुआ।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) से पहले एक अंतरिम व्यापार ढांचे की घोषणा की, जिसमें दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता के साथ व्यापार को व्यापक बनाने और अमेरिकी पारस्परिक टैरिफ को 18 प्रतिशत तक कम करने की प्रतिबद्धता है।

जापान चुनाव

जापान के प्रधानमंत्री साने ताकाइची के गठबंधन ने रविवार को ऐतिहासिक चुनाव जीत हासिल की, जिससे उन्हें करों में कटौती करने और खर्च के माध्यम से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के संकल्प को पूरा करने का जनादेश मिला। जापान की पहली महिला नेता रूढ़िवादी ताकाइची ने अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए संसद के निचले सदन में 465 में से 316 सीटें दीं, जो इसका अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है।

सोने की कीमत

डॉलर के कमजोर होने से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आई। शुक्रवार को लगभग 4 प्रतिशत चढ़ने के बाद स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.4 प्रतिशत बढ़कर 5,029.09 डॉलर प्रति औंस हो गई। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.4 प्रतिशत बढ़कर 5,051.0 डॉलर प्रति औंस हो गया। पिछले सत्र में 10 प्रतिशत की बढ़त के बाद स्पॉट चांदी की कीमत 2.5 प्रतिशत बढ़ गई।

कच्चे तेल की कीमतें

मध्य पूर्व में तनाव कम होने के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत पिछले सप्ताह लगभग 4 प्रतिशत खोने के बाद 0.72 प्रतिशत गिरकर 67.56 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.71 प्रतिशत गिरकर 63.09 डॉलर पर आ गया।

(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

