Share Market Live Updates 9 Dec: शेयर मार्केट में आज भी गिरावट के आसार
Share Market Live Updates 9 Dec: गिफ्ट निफ्टी (फ्यूचर्स) लगभग 0.3% की गिरावट के साथ 25,958 अंक पर कारोबार कर रहा है, जो आज कमजोर शुरुआत का संकेत देता है। एशियाई बाजार भी आज गिरावट के साथ खुले हैं। अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) ने भी सोमवार को गिरावट दर्ज की।
Share Market Live Updates 9 Dec: भारतीय शेयर मार्केट के लिए मंगलवार का दिन कमजोर शुरुआत लेकर आया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) के आज होने वाले नीतिगत फैसले से पहले निवेशक सतर्क हैं। मुख्य सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गिरावट के साथ खुलने की संभावना है।
आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत
1. गिफ्ट निफ्टी (फ्यूचर्स) लगभग 0.3% की गिरावट के साथ 25,958 अंक पर कारोबार कर रहा है, जो आज कमजोर शुरुआत का संकेत देता है।
2. सोमवार को बिकवाली: पिछले कारोबारी दिन (8 दिसंबर) बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई।
· सेंसेक्स 610 अंक (0.71%) गिरकर 85,102.69 पर बंद हुआ।
· निफ्टी-50 में 226 अंक (0.86%) की गिरावट आई और यह 25,960.55 पर रहा।
· मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेज गिरावट देखी गई।
3. फेड का फैसला महत्वपूर्ण
सभी की नजर अमेरिकी फेड की आज होने वाली बैठक पर है, जहां ब्याज दरों में कटौती की व्यापक रूप से उम्मीद है। हालांकि, निवेशक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि फेड भविष्य में नीतिगत रुख को कितना आसान बनाएगा। इससे जुड़ी अनिश्चितता बाजारों पर दबाव डाल रही है।
4. वैश्विक बाजारों में माहौल
- एशियाई बाजार भी आज गिरावट के साथ खुले हैं।
- अमेरिकी बाजार (वॉल स्ट्रीट) ने भी सोमवार को गिरावट दर्ज की। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 215.67 अंक या 0.45% गिरकर 47,739.32 पर आ गया। एसएंडपी 500 23.89 अंक या 0.35% गिरकर 6,846.51 पर आ गया, और नैस्डैक कंपोजिट 32.22 अंक या 0.14% गिरकर 23,545.90 पर आ गया।
- अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है और ट्रेजरी बॉन्ड पर ब्याज (यील्ड) बढ़ा है।
- जापान के बॉन्ड पर ब्याज (यील्ड) कई सालों के उच्च स्तर के पास पहुंच गए हैं।
5. कमोडिटी बाजार
- Gold Price: सोना स्थिर कारोबार कर रहा है, क्योंकि व्यापारी फेड के भविष्य के रुख के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। सिंगापुर के अनुसार सोना 4,192.69 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 0.1% गिरकर 58.1045 डॉलर पर आ गई।
- Crude Oil: तेल की कीमतों में हाल में गिरावट के बाद स्थिरता देखी जा रही है। बढ़ती आपूर्ति और कमजोर मांग की आशंका बनी हुई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट सोमवार को 2% की गिरावट के बाद 59 डॉलर प्रति बैरल के करीब रहा, जबकि ब्रेंट क्रूड 62 डॉलर से ऊपर बंद हुआ।