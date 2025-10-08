share market live updates 8 october sensex nifty nse bse top gainers losers Share Market Live Updates 8 October: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल, Business Hindi News - Hindustan
share market live updates 8 october sensex nifty nse bse top gainers losers

Share Market Live Updates 8 October: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Share Market Live Updates 8 October: गिफ्ट निफ्टी 25,212 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 13 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:32 AM
Share Market Live Updates 8 October: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Share Market Live Updates 8 October: वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार को सपाट रुख के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रात भर में गिरावट के साथ बंद हुए। दूसरी ओर मंगलवार को, भारतीय शेयर बाजार ने लगातार चौथे सत्र में बढ़त हासिल की। सेंसेक्स ने 136.63 अंक ऊपर 81,926.75 पर और निफ्टी 30.65 अंक ऊपर 25,108.30 पर बंद हुआ।

आज के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वर्ल्ड बैंक द्वारा वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाने के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को तेजी रही। जापान का निक्केई 225 0.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.62 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया। चीन और दक्षिण कोरियाई बाजार छुट्टियों के लिए बंद हैं।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,212 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 13 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। लगातार 7 सत्रों से उछल रहे एसएंडपी में गिरावट दर्ज की गई। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 91.99 अंक या 0.20 प्रतिशत गिरकर 46,602.98 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 25.69 अंक या 0.38 प्रतिशत गिरकर 6,714.59 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 153.30 अंक या 0.67 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,788.36 पर बंद हुआ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर अपनी बातचीत जारी रखे हुए हैं, जिसमें नवंबर 2025 की समय सीमा को पूरा करने की संभावना भी शामिल है।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं, जो महत्वपूर्ण $4,000-प्रति-औंस के स्तर के करीब पहुंच गई हैं। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,995.14 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो सत्र की शुरुआत में 3,999.09 डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,016.30 डॉलर हो गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर छह सप्ताह में अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स 0.50 प्रतिशत बढ़कर 98.616 हो गया, जो 27 अगस्त के बाद से इसका उच्चतम स्तर है। येन के मुकाबले, डॉलर 0.2 प्रतिशत ऊपर 152.205 येन पर कारोबार कर रहा था। यूरो 1.1655 डॉलर पर स्थिर था, जबकि स्टर्लिंग 0.1 प्रतिशत बढ़कर 1.3429 डॉलर हो गया।

