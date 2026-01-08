Share Market Live Updates 8 Jan: आज शेयर मार्केट की कैसी रहेगी चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 8 Jan: घरेलू बाजारों की शुरुआत नकारात्मक होने का संकेत गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड से भी मिल रहा है। गुरुवार को गिफ्ट निफ्टी 26,184 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 42 अंक या 0.16 प्रतिशत नीचे है।

Share Market Live Updates 8 Jan: एशियाई बाजारों में मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय शेयर बाजार गुरुवार, 8 जनवरी को कमजोर रुख पर खुलने की संभावना है। इस बीच, गिफ्ट निफ्टी के शुरुआती रुझानों ने भी गुरुवार के सत्र की नकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 26,184 पर कारोबार कर रहा था, जो पिछले बंद से लगभग 42 अंक या 0.16% नीचे है।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत एशियन मार्केट गुरुवार को एशियाई बाजारों की शुरुआत मिश्रित नोट पर हुई है। जापान का निक्केई 225 और टोपिक्स इंडेक्स लाल निशान में खुले हैं, वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी और ऑस्ट्रेलिया का एएसएक्स 200 हरे क्षेत्र में है। हांगकांग के हेंग सेंग इंडेक्स के लिए भी कमजोर शुरुआत का अनुमान है।

गिफ्ट निफ्टी ने दिखाया नकारात्मक रुख घरेलू बाजारों की शुरुआत नकारात्मक होने का संकेत गिफ्ट निफ्टी के ट्रेंड से भी मिल रहा है। गुरुवार को गिफ्ट निफ्टी 26,184 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 42 अंक या 0.16 प्रतिशत नीचे है।

बुधवार को बाजार ने जारी रखी गिरावट बुधवार को वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू बाजार ने लगातार तीसरे सत्र में गिरावट दर्ज की। सेंसेक्स 102 अंक (0.12%) गिरकर 84,961.14 पर और निफ्टी 50 38 अंक (0.14%) टूटकर 26,140.75 पर बंद हुआ। हालांकि, मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों ने मामूली तेजी दिखाई।

अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन अमेरिकी शेयर बाजार ने अपनी तीन दिन की रैली को रोक दिया। एस एंड पी 500 और डाऊ जोन्स में गिरावट आई, जबकि तकनीकी शेयरों वाले नैस्डैक कम्पोजिट में मामूली बढ़त रही। अल्फाबेट (गूगल) के शेयरों में 2.4% की तेजी आई।

अमेरिका-वेनेजुएला संबंध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के साथ एक बैठक की घोषणा की है। साथ ही, वेनेजुएला की राज्य तेल कंपनी पीडीवीएसा अमेरिकी खरीदारों को कच्चा तेल बेचने के लिए अमेरिकी सरकार से बातचीत कर रही है। ट्रम्प ने कहा है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को बेचेगी।

कच्चे तेल के दामों में हल्की तेजी गुरुवार को कच्चे तेल के दामों में दो दिन की गिरावट के बाद मामूली बढ़त देखी जा रही है। अमेरिकी क्रूड इन्वेंटरी में अनुमान से अधिक गिरावट इसका कारण है। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.6% बढ़कर 60.34 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.7% की बढ़त के साथ 56.36 डॉलर पर पहुंच गया।

सोने की कीमतों में गिरावट सोने की कीमतों में बुधवार को 1% से अधिक की गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों ने हाल की तेजी के बाद मुनाफा वसूला। स्पॉट गोल्ड 0.9% गिरकर 4,445.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, चांदी की कीमतों में 4.1% की तेज गिरावट दर्ज की गई।