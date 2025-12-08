Share Market Live Updates 8 Dec: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 8 Dec: गिफ्ट निफ्टी 26,326 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रही थी, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 9 अंक की छूट थी, जो भारतीय स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के लिए एक फ्लैट स्टार्ट को दर्शाता है।

Share Market Live Updates 8 Dec: वैश्विक बाजारों से मिले सुस्त संकेतों के बीच भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के सोमवार को सपाट नोट पर खुलने की संभावना है। एशियाई इक्विटी ने सप्ताह की शुरुआत सावधानी से की। इससे पहले सेंसेक्स 447 पॉइंट या 0.52% बढ़कर 85,712.37 पर बंद हो गया, जबकि निफ्टी 50 ने 153 पॉइंट या 0.59% जोड़कर 26,186.45 पर समाप्त कर दिया। बीएसई मिडकैप इंडेक्स ने 0.21% तक बढ़त हासिल की, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.67% को अस्वीकार कर दिया।

आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख बाजार संकेत एशियाई बाजार एशियाई शेयरों ने सप्ताह की शुरुआत सतर्क नोट पर की क्योंकि व्यापारियों ने बिगड़ते चीन-जापान संबंधों, केंद्रीय बैंक के निर्णयों की एक भारी स्लेट और अगले वर्ष में जोखिम वाली परिसंपत्तियों के लिए व्यापक दृष्टिकोण को नेविगेट किया। एमएससीआई इंक का एशियाई इक्विटी का गेज 0.1% गिर गया, जो अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में गिरावट के अनुरूप था। ऑस्ट्रेलिया में शेयरों में भी गिरावट आई जबकि निक्केई 225 में 0.4% की गिरावट आई।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 26,326 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रही थी, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 9 पॉइंट की छूट थी, जो भारतीय स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के लिए एक फ्लैट स्टार्ट को दर्शाता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। एसएंडपी 500 ने 0.2% जोड़ा। डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 104 अंक या 0.2% जोड़े, और नैस्डैक कंपोजिट ने 0.3% प्राप्त किया।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता राजनीतिक मामलों के लिए अमेरिकी अवर विदेश मंत्री एलिसन हूकर द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए रविवार से भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर हैं। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि अवर सचिव हूकर की यात्रा एक मजबूत अमेरिका-भारत साझेदारी और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम है।

व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा रूसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने वार्षिक शिखर सम्मेलन का उपयोग द्विपक्षीय सहयोग के एक बड़े विस्तार की घोषणा करने के लिए किया, जिसका उद्देश्य तेल और रक्षा से परे व्यापार में विविधता लाना है। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने यूक्रेन शांति समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयासों के बीच मॉस्को के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए भारत पर फिर से दबाव डाला है।

यह शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था, जो 2000 में पुतिन की पहली भारत यात्रा के दौरान स्थापित भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर था। वर्तमान में भारत का रूसी आयात में 2% से भी कम हिस्सा है, उन्होंने दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार में $ 100 बिलियन तक पहुंचने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

डॉलर अमेरिकी डॉलर गिरावट के दो सीधे सप्ताह के बाद सोमवार को स्थिर रहा। यूरो, बार $1.1644 पर देखा गया था। नवंबर में तेज गिरावट के बाद स्थिर होने वाला येन डॉलर के मुकाबले 155.28 पर कारोबार कर रहा था।

सोने की कीमतें सोना शुक्रवार को 4,259 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर के बाद 4,202 डॉलर प्रति औंस पर था, जबकि चांदी ऑल टाइम हाई से दूर थी।