Share Market Live Updates 8 August: शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, निफ्टी भी लाल

Share Market Live Updates 8 August: बीएसई का 30 वाला इंडेक्स सेंसेक्स अभी 309 अंकों के नुकसान के साथ 80313 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 81 अंकों के नुकसान के साथ 24514 के स्तर पर है। निफ्टी टॉप लूजर की लिस्ट में भारती एयरटेल 2.63 पर्सेंट के नुकसान के साथ टॉपर है।

9:35 AM Share Market Live Updates 8 August: ट्रंप के टैरिफ का असर आज शेयर मार्केट पर दिख रहा है। हालांकि, यह असर बहुत पैनिक करने वाला नहीं है दिख रहा। बीएसई का 30 वाला इंडेक्स सेंसेक्स अभी 309 अंकों के नुकसान के साथ 80313 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 81 अंकों के नुकसान के साथ 24514 के स्तर पर है। निफ्टी टॉप लूजर की लिस्ट में भारती एयरटेल 2.63 पर्सेंट के नुकसान के साथ टॉपर है। बीईएल, श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल आक्र इन्फोसिस भी निफ्टी टॉप-5 लूजर स्टॉक्स हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 8 August: ट्रंप के टैरिफ बाद आज शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही है। बीएसई का 30 वाला इंडेक्स सेंसेक्स 145 अंकों के नुकसान के साथ 80478 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 51 अंकों के नुकसान के साथ 24544 के स्तर के साथ सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार की ट्रेडिंग की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 8 August: घरेलू शेयर मार्केट क्या आज ट्रंप टैरिफ की मार झेल पाएगा? यह सवाल आज निवेशकों के मन में है। तो बता दें भारतीय वस्तुओं पर उच्च अमेरिकी टैरिफ पर चिंता और ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेतों के बाद शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के कमजोर नोट पर खुलने के आसार हैं।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार भी रातोंरात मिश्रित बंद हुआ। यहां नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। जबकि, गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ।

गुरुवार को सेंसेक्स 79.27 अंक या 0.10 प्रतिशत बढ़कर 80,623.26 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 21.95 अंक या 0.09 प्रतिशत बढ़कर 24,596.15 पर बंद हुआ। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा, 'मौजूदा अनिश्चितता के बीच हम सतर्क रुख अपनाने की सलाह दे रहे हैं और हेज पोजिशन बनाए रखने को तरजीह दे रहे हैं।"

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजारों में शुक्रवार को मिलाजुला कारोबार हुआ, जिसमें जापान का टॉपिक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। जापान के निक्केई 225 ने 1.93 प्रतिशत की रैली की, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 1.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 0.25 प्रतिशत और कोस्डैक 0.65 प्रतिशत चढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,651 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 22 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मिश्रित बंद हुआ, जिसमें नैस्डैक ने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद किया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 224.48 अंक या 0.51 प्रतिशत की गिरावट के साथ 43,968.64 पर बंद हुआ। जबकि, एसएंडपी 500 5.06 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 6,340.00 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 73.27 अंक यानी 0.35 फीसदी की बढ़त के साथ 21,242.70 के स्तर पर बंद हुआ।

एमएससीआई रेजिग स्विगी, विशाल मेगा मार्ट, वारी एनर्जीज इंडिया और हिताची एनर्जी इंडिया के शेयरों को एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शामिल किया गया है, जो एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग और थर्मैक्स को इंडेक्स से हटा दिया गया है।

सोने की कीमतें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक किलो सोने की छड़ों के आयात पर शुल्क लगाए जाने की रिपोर्ट के बाद सोने की कीमतें एक नई ऊंचाई पर पहुंच गईं। रायटर ने बताया सत्र में 23 जुलाई के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद हाजिर सोने की कीमत 0.2 प्रतिशत गिरकर 3,389.37 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस सप्ताह अब तक बुलियन 0.8 प्रतिशत ऊपर है। अमेरिकी सोना वायदा 3,534.10 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद 1.6 प्रतिशत बढ़कर 3,509.10 डॉलर हो गया।