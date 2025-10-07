Share Market Live Updates 7 October: शेयर मार्केट में तेजी बरकरार, सेंसेक्स 82000 और निफ्टी 25100 के पार

Share Market Live Updates 7 October: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 339 अंकों की बढ़त के साथ 82130 पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100अंकों की बढ़त के साथ 25178 के लेवल पर पर पहुंच गया है।

9:55 AM Share Market Live Updates 7 October: मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज घरेलू शेयर मार्केट की मंगल शुरुआत हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 339 अंकों की बढ़त के साथ 82130 पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100अंकों की बढ़त के साथ 25178 के लेवल पर पर पहुंच गया है।

9:15 AM Share Market Live Updates 7 October: मिलेजुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज घरेलू शेयर मार्केट की मंगल शुरुआत हुई है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 93 अंकों की बढ़त के साथ 81883 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी महज 6 अंकों की बढ़त के साथ 25085 के लेवल पर खुलने में कामयाब रहा।

Share Market Live Updates 7 October: घरेलू स्तर पर सतर्क भावना और वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों के बीच मंगलवार यानी आज शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के कमजोर शुरुआत के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांक नैस्डैक और एसएंडपी 500 ने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी से बढ़त के साथ बंद हुआ, जिसमें आईटी और बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी गई और बेंचमार्क निफ्टी 50 25,000 के स्तर से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 582.95 अंक, यानी 0.72 प्रतिशत चढ़कर 81,790.12 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 183.40 अंक, यानी 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,077.65 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजार मंगलवार को ज्यादातर तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे, जापान का निक्केई 225 लगातार दूसरे सत्र के लिए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। निक्केई 225 में 0.78 प्रतिशत की तेजी रही, जबकि टॉपिक्स सूचकांक 0.31 प्रतिशत बढ़ा। चीनी, हांगकांग और दक्षिण कोरियाई बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 25,156 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 29 अंक की कमजोरी दर्शाता है और इससे भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों की नकारात्मक शुरुआत का संकेत मिल रहा है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 63.31 अंक, यानी 0.14 प्रतिशत गिरकर 46,694.97 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 में 24.49 अंक, यानी 0.36 प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,740.28 पर बंद हुआ। नैस्डैक कम्पोजिट 161.16 अंक, यानी 0.71 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22,941.67 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयर टेस्ला के शेयर में 5.5 प्रतिशत की तेजी आई, एनविडिया के शेयर 1.12 प्रतिशत गिरे, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 2.17 प्रतिशत चढ़े, जबकि एएमडी के शेयर में 23.7 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़त देखी गई । स्टारबक्स के शेयर 5 प्रतिशत गिरे, जबकि कॉमेरिका के शेयर में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वेरिज़ोन के शेयर 5.1 प्रतिशत घटे।

ट्रंप टैरिफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी मध्यम और भारी ड्यूटी वाले ट्रकों पर 1 नवंबर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। इन टैरिफ में डिलीवरी ट्रक, कचरा ट्रक, सार्वजनिक उपयोगिता ट्रक, ट्रांजिट और शटल बस, स्कूल बस, सेमी-ट्रक और अन्य हैवी ड्यूटी वाले कॉमर्शियल वाहनों सहित बड़े वाहनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होगी।

अमेरिकी सरकार का शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह स्वास्थ्य देखभाल नीति पर डेमोक्रेट्स के साथ काम करके खुश हैं, जो सरकार को फिर से खोलने के प्रयासों में एक अड़चन है, लेकिन पहले शटडाउन खत्म होना चाहिए।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें एक नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं, अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के चलते लगातार तीसरे सत्र के लिए बढ़त जारी रही। स्पॉट गोल्ड की कीमत $3,961.64 प्रति औंस पर सपाट रही, इससे पहले सत्र में यह $3,977.19 के नए उच्च स्तर को छू गई थी। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में 0.2 प्रतिशत की बढ़त के साथ $3,985.50 पर कारोबार हुआ।