Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़
Share Market Live Updates 7 Nov: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार

Share Market Live Updates 7 Nov: शेयर मार्केट में आज गिरावट के आसार

संक्षेप: Share Market Live Updates 7 Nov: गिफ्ट निफ्टी 25,498 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 129 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गैप-डाउन शुरुआत का संकेत देता है।

Fri, 7 Nov 2025 07:52 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 7 Nov: टेक और एआई शेयरों में बिकवाली से ग्लोबल मार्केट में आई कमजोरी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के कारण तकनीकी शेयरों पर दबाव डाला। गुरुवार को भारतीय स्टॉक मार्केट के फ्रंटलाइन इंडेक्स लगातार दूसरे सेशन के लिए लाल निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 148 अंक फिसला और 83,311 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 87.95 अंक गिरकर 25,509 पर।

आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के चलते एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 करीब 1.56 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.5 प्रतिशत पीछे हट गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.46 प्रतिशत की गिरावट आई और कोस्डैक 0.92 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,498 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 129 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए गैप-डाउन शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 397.35 अंक या 0.84 प्रतिशत गिरकर 46,913.65 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 75.91 अंक या 1.12 प्रतिशत गिरकर 6,720.38 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 445.80 अंक या 1.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,053.99 पर बंद हुआ।

टेक शेयर पस्त

एनवीडिया के शेयर की कीमत 3.65 प्रतिशत गिर गई, एएमडी के शेयर 7.27 प्रतिशत फिसल गए, अमेजन शेयर की कीमत में 2.86 प्रतिशत की गिरावट आई, माइक्रोसॉफ्ट शेयर की कीमत 1.98 प्रतिशत गिर गई, जबकि टेस्ला के शेयर की कीमत 3.54 प्रतिशत गिर गई। डोरडैश के शेयरों में 17.5 प्रतिशत की गिरावट आई, एल्फ ब्यूटी के शेयर 35.04 प्रतिशत गिर गए।

बैंक ऑफ इंग्लैंड नीति

बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उधार लेने की लागत को होल्ड पर रखा। नौ सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने केंद्रीय बैंक की बेंचमार्क बैंक दर को 4 प्रतिशत पर रखने के लिए 5-4 वोट दिए।

इंफोसिस बायबैक रिकॉर्ड डेट

भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इंफोसिस ने अपने 18,000 करोड़ रुपये के शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट की घोषणा की। इन्फोसिस बायबैक की तारीख 14 नवंबर 2025, शुक्रवार को निर्धारित की गई है, ताकि बायबैक में भाग लेने वाले पात्र शेयरधारकों का निर्धारण किया जा सके।

एलन मस्क पे प्लान

टेस्ला के शेयरधारकों ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के लिए $ 1 ट्रिलियन के मुआवजे के पैकेज को मंजूरी दी। डाले गए 75 प्रतिशत से अधिक वोट वेतन योजना के पक्ष में थे। टेस्ला के शेयर की कीमत 3.54 प्रतिशत गिरकर 445.91 डॉलर पर बंद हुई।

डॉलर

डॉलर में गिरावट आई। डॉलर इंडेक्स 0.5 प्रतिशत गिरकर 99.674 पर आ गया। येन के मुकाबले, डॉलर 0.1 प्रतिशत मजबूत होकर 153.17 येन पर कारोबार कर रहा था। अपतटीय युआन 7.1233 युआन प्रति डॉलर पर अपरिवर्तित था। स्टर्लिंग $ 1.3135 पर सपाट था, जबकि यूरो थोड़ा बदल गया था, $ 1.1550 पर एक सप्ताह के उच्च स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था।

सोने की कीमतें

पिछले सत्र में नुकसान में कमी के बाद सोने की कीमतें स्थिर रहीं। हाजिर सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 3,990.15 डॉलर प्रति औंस हो गई।

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी रही। ब्रेंट कच्चा तेल 0.44 प्रतिशत बढ़कर 63.66 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 0.49 प्रतिशत बढ़कर 59.71 डॉलर हो गया।

