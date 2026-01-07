Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 7 Jan: आज सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

संक्षेप:

Share Market Live Updates 7 Jan: गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड ने घरेलू सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, जिसमें गिफ्ट निफ्टी निफ्टी निफ्टी के पिछले बंद भाव से 67 अंक या 0.25% की गिरावट के साथ 26,214.5 पर कारोबार कर रहा था।

Jan 07, 2026 07:37 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 7 Jan: भारतीय बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को गिरावट के साथ खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी के रुझान ने घरेलू सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, जिसमें गिफ्ट निफ्टी 26,214.5 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से 67 अंक या 0.25% नीचे था।

मंगलवार, 6 जनवरी को पिछले सत्र में, सेंसेक्स और निफ्टी 50 सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद प्रॉफिट बुकिंग के चलते दूसरे सत्र के लिए लाल रंग पर बंद हुआ।

सेंसेक्स 500 पॉइंट से अधिक या 0.60% से अधिक स्लिप करके 84,900.10 के इंट्राडे लो को छू रहा है, जबकि निफ्टी 50 0.50% गिरकर 26,124.75 के इंट्राडे लो पर आ गया है. दोनों सूचकांकों ने करीब से नुकसान का हिस्सा रिकवर किया, सेंसेक्स 376 पॉइंट या 0.44% 85,063.34 पर समाप्त हो रहा है, और निफ्टी 50 ने 72 पॉइंट कम या 0.27% को 26,178.70 पर सेटल कर दिया है।

आज सेंसेक्स और निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियाई बाजार

बुधवार को एशियाई बाजार मिश्रित थे। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के उम्मीदों से कम आने के बाद ऑस्ट्रेलिया के बेंचमार्क ASX/S&P 200 में 0.38% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 0.45% फिसल गया, जबकि टॉपिक्स 0.63% गिर गया। दक्षिण कोरिया में, कोस्पी 1.89% बढ़ गया, भले ही स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.12% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स नरम शुरुआत के लिए निर्धारित किया गया था, जिसमें वायदा कारोबार 26,685 पर था, जो पिछले बंद भाव 26,710.45 पर था।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड ने घरेलू सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, जिसमें गिफ्ट निफ्टी निफ्टी निफ्टी के पिछले बंद भाव से 67 अंक या 0.25% की गिरावट के साथ 26,214.5 पर कारोबार कर रहा है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

वॉल स्ट्रीट मंगलवार को सकारात्मक क्षेत्र में बंद हो गया। एसएंडपी 500 0.62% बढ़कर 6,944.82 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक 0.65% बढ़कर 23,547.17 पर पहुंच गया। डॉऊ 0.99% बढ़कर 49,462.08 हो गया, जो 50,000 के स्तर के करीब पहुंच गया।

कच्चे तेल की कीमतें

अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को 1% से अधिक गिर गईं। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड 88 सेंट या 1.54% गिरकर 56.25 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो पिछले सत्र में पहले से ही 1.19 डॉलर या 2.04% गिरने के बाद नुकसान को गहरा रहा है।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें लगातार तीन सत्रों की बढ़त के बाद सोना स्थिर रहा, निवेशकों ने इस सप्ताह के अंत में जारी होने वाले प्रमुख अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित किया। सोना 4,500 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रही था, जो पिछले तीन दिनों में 4% से अधिक चढ़ गया था।

ग्रीनलैंड

वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के अधिग्रहण के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है। इस बीच, चीन ने संभावित सैन्य अनुप्रयोगों के साथ जापान के लिए नियत वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण को कड़ा कर दिया, जिससे क्षेत्र की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ गया।

अमेरिकी डॉलर

मंगलवार को अपने प्रमुख समकक्षों के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में तेजी आई, यूरोप में कमजोर मुद्रास्फीति रीडिंग के बाद यूरो फिसल गया। डॉलर मजबूत हुआ, स्विस फ्रैंक के मुकाबले 0.49% बढ़कर 0.795 हो गया और जापानी येन के मुकाबले 0.14% बढ़कर 156.6 हो गया।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
