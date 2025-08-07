Share Market Live Updates 7 August: ट्रंप के टैरिफ बम से घरेलू शेयर मार्केट होगा लहूलुहान या बच जाएंगे सेंसेक्स-निफ्टी

Share Market Live Updates 7 August: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ बम फोड़ने का असर आज घरेलू मार्केट पर दिखाई पड़ सकता है। आज यानी गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं।

Share Market Live Updates 7 August: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ बम फोड़ने का असर आज घरेलू मार्केट पर दिखाई पड़ सकता है। आज यानी गुरुवार को घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। इससे पहले बुधवार को, भारतीय शेयर बाजार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने और नीतिगत रुख को 'तटस्थ' बनाए रखने के निर्णय के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ।

बुधवार को सेंसेक्स 166.26 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 80,543.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 75.35 अंक या 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,574.20 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार सेमीकंडक्टर और चिप्स के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ट्रंप के संकल्प के बाद गुरुवार को एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 225 0.66 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स 0.19 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.53 प्रतिशत चढ़ा जबकि कोस्डैक सपाट था। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कमजोर शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,594 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 40 अंकों की छूट, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ, जिसका नेतृत्व नैस्डैक में 1 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 81.38 अंक या 0.18 प्रतिशत बढ़कर 44,193.12 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 45.87 अंक या 0.73 प्रतिशत बढ़कर 6,345.06 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 252.87 अंक यानी 1.21 फीसदी की बढ़त के साथ 21,169.42 के स्तर पर बंद हुआ है।

दिग्गज कंपनियों के शेयर एप्पल के शेयरों में 5.1 प्रतिशत, अमेजन के शेयरों में 4.00 प्रतिशत, माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 0.53 प्रतिशत और एनवीडिया के शेयरों में 0.65 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई। टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.62 प्रतिशत, मैकडॉनल्ड्स के शेयरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अरिस्टा नेटवर्क्स के शेयरों में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस के शेयर की कीमत में 6.4 प्रतिशत और सुपर माइक्रो कंप्यूटर के शेयरों में 18.3 प्रतिशत की गिरावट आई।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल के कथित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात का हवाला देते हुए भारत से आयात पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की जिससे अमेरिका द्वारा अपने सहयोगी देश पर लगाया गया संयुक्त शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है।

डॉलर डॉलर इंडेक्स पिछले सत्र में 0.6 प्रतिशत की स्लाइड के बाद 0.1 प्रतिशत बढ़कर 98.259 हो गया, रायटर ने बताया। अमेरिकी मुद्रा 147.36 येन पर थोड़ा बदल गया था। यूरो लगभग 0.1 प्रतिशत नीच $ 1.1654 पर खड़ा था।