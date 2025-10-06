share market live updates 6 october nse bse sensex nifty gold top gainers losers Share Market Live Updates 6 October: मार्केट की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग, रिकॉर्ड हाई पर सोना, Business Hindi News - Hindustan
Share Market Live Updates 6 October: मार्केट की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी की ग्रीन ओपनिंग, रिकॉर्ड हाई पर सोना

Share Market Live Updates 6 October: सेंसेक्स 67 अंकों की बढ़त के साथ 81274 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 22 अंकों की बढ़त के साथ 24916 के लेवल से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की। वहीं, एमसीएक्स पर सोना पहली बार 119300 के पार चला गया है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 09:15 AM
9:15 AM Share Market Live Updates 6 October: शेयर मार्केट की शुरुआत आज अच्छी रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 67 अंकों की बढ़त के साथ 81274 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने 22 अंकों की बढ़त के साथ 24916 के लेवल से सोमवार के कारोबार की शुरुआत की। वहीं, एमसीएक्स पर सोना पहली बार 119300 के पार चला गया है।

Share Market Live Updates 6 October: वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों के बावजूद सोमवार को शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में तेजी रही, जापानी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार पिछले सप्ताह मिश्रित रूप से बंद हुआ।

शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स ने 223.86 अंक ऊपर 81,207.17 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 50 ने 57.95 अंकों की बढ़त हासिल कर 24,894.25 पर सेटल किया।

आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख वैश्विक संकेत

एशियन मार्केट

एशियाई बाजार देश की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा राजकोषीय कबूतर साने ताकाइची को अपना नया नेता चुने जाने और अगले प्रधानमंत्री बनने के बाद जापानी बाजारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के साथ एशियाई बाजारों में तेजी दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 4.06 प्रतिशत उछल गया, जो पहली बार 47,000 के स्तर को पार कर गया, जबकि टॉपिक्स 3 प्रतिशत से अधिक बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने थोड़ा अधिक खुलने का संकेत दिया। चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टियों के लिए बंद रहे।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,964 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 42 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को मिश्रित समाप्त हुआ, जिसमें डॉऊ जोन्स और एसएंडपी 500 ने रिकॉर्ड बंद ऊंचाई दर्ज की और नैस्डैक नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 238.56 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 46,758.28 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 0.44 अंक या 0.01 प्रतिशत बढ़कर 6,715.79 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 63.54 अंक या 0.28 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,780.51 पर बंद हुआ।

बिटकॉइन की कीमतें

बिटकॉइन की कीमतें रविवार को $ 125,559.21 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जो बिटकॉइन-लिंक्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों में प्रवाह और अमेरिकी सरकार के शटडाउन के आसपास एक व्यापक जोखिम रैली से उत्साहित थीं। बिटकॉइन की कीमत लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर 123,538.23 डॉलर पर कारोबार कर रही थी।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर सूचकांक 98.073 पर था, जो हाल के कुछ नुकसानों को दर्शाता है। येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पांच महीनों में सबसे अधिक गिर गया। येन डॉलर पर 1.5 प्रतिशत गिरकर 149.73 येन पर आ गया, जो 12 मई के बाद से इसकी सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। स्टर्लिंग 0.3 प्रतिशत गिरकर 1.34325 डॉलर पर था, यूरो 0.3 प्रतिशत गिरकर 1.1710 डॉलर पर आ गया

सोने की कीमतें

सुरक्षित मांग के कारण सोने की कीमतें पहली बार 3,900 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गईं। सत्र की शुरुआत में स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.4 प्रतिशत बढ़कर 3,900.40 डॉलर प्रति औंस हो गई, जो सत्र की शुरुआत में 3,919.59 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.5 प्रतिशत बढ़कर 3,926.80 डॉलर हो गया।

