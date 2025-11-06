Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 6 Nov: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Share Market Live Updates 6 Nov: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 6 Nov: गिफ्ट निफ्टी 25,740 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 32 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर मार्केट के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Thu, 6 Nov 2025 07:26 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 6 Nov: वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के गुरुवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। टेक शेयरों में तेजी के कारण एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी रही। गुरु नानक जयंती की छुट्टी के कारण बुधवार 5 नवंबर को घरेलू शेयर बाजार बंद था। इससे पहले मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 519 अंक टूटकर 83,459.15 पर और निफ्टी 165 अंक लुढ़क कर 25,597.65 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के संकेत

एशियाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात बढ़त के साथ एशियाई बाजारों में गुरुवार को बढ़त रही। जापान के निक्केई 225 में 1.13 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि टॉपिक्स इंडेक्स में 0.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.15 प्रतिशत बढ़ा, और कोस्डैक 2.01 प्रतिशत उछला। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने उच्च शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी

गिफ्ट निफ्टी 25,740 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 32 पॉइंट का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 225.76 अंक या 0.48 प्रतिशत बढ़कर 47,311.00 पर पहुंच गया, जबकि एसएंडपी 500 24.74 अंक या 0.37 प्रतिशत बढ़कर 6,796.29 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 151.16 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 23,499.80 पर बंद हुआ।

अमेरिकी निजी पेरोल

अमेरिकी निजी पेरोल अक्टूबर में तेजी से पलट गए, एडीपी रोजगार रिपोर्ट। सितंबर में 29,000 की गिरावट के बाद पिछले महीने निजी रोजगार में 42,000 नौकरियों की वृद्धि हुई। रॉयटर्स द्वारा सर्वेक्षण किए गए अर्थशास्त्रियों ने सितंबर में पहले 32,000 की गिरावट के बाद निजी रोजगार में 28,000 नौकरियों के रिबाउंड का अनुमान लगाया था।

एमएससीआई रेजिग

फोर्टिस हेल्थकेयर, वन 97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम), जीई वर्नोवा टी एंड डी इंडिया और सीमेंस एनर्जी इंडिया के शेयरों को एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में शामिल किया गया है, जो एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का एक हिस्सा है। दूसरी ओर कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और टाटा एलेक्सी को नवंबर में एमएससीआई इंडिया इंडेक्स से हटा दिया गया है।

डॉलर

गुरुवार को कई महीने के उच्च स्तर से नीचे रहा। डॉलर ने रात भर येन पर मामूली बढ़त हासिल की और 153.93 येन पर स्थिर रहा। यूरो $ 1.1495 पर था, जबकि स्टर्लिंग $ 1.3054 पर स्थिर था, जो रात भर में $ 1.3011 के सात महीने के निचले स्तर से स्क्रैप हो गया था।

सोने की कीमतें

करीब एक सप्ताह में सबसे बड़ी तेजी के बाद सोने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई। बुधवार को सोने की कीमतें 0.2 प्रतिशत गिरकर 3,973.15 डॉलर प्रति औंस हो गईं।

