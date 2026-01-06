Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 6 Jan nse bse sensex nifty top gainers losers
Share Market Live Updates 6 Jan: शेयर मार्केट की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 85331 और 26190 पर खुला निफ्टी

Share Market Live Updates 6 Jan: शेयर मार्केट की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स 85331 और 26190 पर खुला निफ्टी

संक्षेप:

Share Market Live Updates 6 Jan: शुरुआती कारोबार में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर क्रैश हो गए। इसमें 7 फीसद से अधिक की गिरावट है। रिलायंस भी 2 फीसद से अधिक टूटा है। वहीं, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही। 

Jan 06, 2026 08:18 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
9:16 AM Share Market Live Updates 6 Jan: शुरुआती कारोबार में टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट के शेयर क्रैश हो गए। इसमें 7 फीसद से अधिक की गिरावट है। रिलायंस भी 2 फीसद से अधिक टूटा है। वहीं, अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 157 अंक नीचे 85282 पर आ गया है। वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 61 अंक नीचे 26189 पर है।

9:15 AM Share Market Live Updates 6 Jan: अच्छे ग्लोबल संकेतों के बावजूद आज शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 108 अंक नीचे 85331 पर खुला। वहीं, एनएसई की 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 80 अंक नीचे 26190 पर खुला।

Share Market Live Updates 6 Jan: भारतीय बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को मिश्रित से सकारात्मक नोट पर खुलने की उम्मीद है। गिफ्ट निफ्टी के रुझानों ने घरेलू सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, जिसमें गिफ्ट निफ्टी निफ्टी निफ्टी के पिछले बंद होने से 76 अंक या 0.28% ऊपर 26,392 पर कारोबार कर रहा है। पिछले सत्र में सोमवार, 5 जनवरी को सेंसेक्स और निफ्टी 50 अच्छे वैश्विक संकेतों के बावजूद नीचे बंद हुए थे।

आज सेंसेक्स और निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशियाई बाजार

एशियन मार्केट मंगलवार को मिश्रित नोट पर खुले। जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 1.12% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 1.48% बढ़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया में, कोस्पी 0.85% फिसल गया, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 0.09% ऊपर था। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.7% बढ़ा, जबकि चीन की मुख्य भूमि सीएसआई 300 सपाट रही।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी ट्रेंड ने घरेलू सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा किया, जिसमें गिफ्ट निफ्टी निफ्टी निफ्टी के पिछले बंद होने से 76 अंक या 0.28% की बढ़त के साथ 26,392 पर कारोबार कर रहा है।

वॉल स्ट्रीट

वॉल स्ट्रीट सोमवार को उच्च स्तर पर बंद हुआ। डाऊ जोंस 594.79 अंक या 1.23 प्रतिशत चढ़कर 48,977.18 अंक पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 0.64% बढ़कर 6,902.05 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.69% प्राप्त हुआ, जो 23,395.82 पर समाप्त हुआ।

वेनेजुएला संकट

एक नए घटनाक्रम में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार शाम को कैपिटल हिल में एक बैठक के दौरान वेनेजुएला के लिए अमेरिकी सरकार की रणनीति के बारे में कांग्रेस के नेताओं को जानकारी दी। चर्चाओं में राज्य सचिव मार्को रुबियो, रक्षा सचिव पीट हेगसेथ और अन्य अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा समितियों के वरिष्ठ सदस्यों के साथ सदन और सीनेट नेतृत्व के साथ मुलाकात की।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने खुद को "सभ्य व्यक्ति" बताते हुए खुद को निर्दोष घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोमवार को एक अमेरिकी अदालत में संघीय मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के लिए एक गैर-दोषी याचिका दायर की, जो एक लंबी कानूनी लड़ाई होने की उम्मीद है। मादुरो को नार्को-आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ा।

कच्चे तेल की कीमतें

मंगलवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि बाजारों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी कब्जा के बाद वेनेजुएला के कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि की संभावना का आकलन किया, जिससे इस साल मांग में कमी के बीच भरपूर वैश्विक आपूर्ति की उम्मीदें मजबूत हुईं। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.2% गिरकर 61.62 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.3% गिरकर 58.15 डॉलर प्रति बैरल हो गया।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें स्थिर थीं, क्योंकि निवेशकों ने वेनेजुएला के घटनाक्रम से ध्यान आगामी अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के पैक स्लेट पर स्थानांतरित कर दिया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की हिरासत के बाद पिछले सत्र में 2.7% की छलांग लगाने के बाद, बुलियन 4,440 डॉलर प्रति औंस के आसपास मंडरा रहा था।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर मंगलवार को एशियाई व्यापार की शुरुआत में अमेरिकी डॉलर ने दो सप्ताह के उच्च स्तर के पास मजबूती हासिल की। डॉलर इंडेक्स आखिरी बार 98.36 पर देखा गया था, जो सोमवार को चार दिवसीय जीत के बाद 0.04% ऊपर था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
