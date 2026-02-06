Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Share Market Live Updates 6 Feb nse bse sensex nifty rbi mpc impact
Share Market Live Updates 6 Feb.: मौद्रिक नीति से पहले शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 83000 के करीब, निफ्टी लाल

Share Market Live Updates 6 Feb.: मौद्रिक नीति से पहले शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 83000 के करीब, निफ्टी लाल

संक्षेप:

Share Market Live Updates 6 Feb.: आरबीआई के मौद्रिक नीति से पहले सेंसेक्स 268 अंक नीचे 83045 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 105 अंक नीचे 25537 पर आ गया है।

Feb 06, 2026 09:14 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
9:38 AM Share Market Live Updates 6 Feb.: आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर मार्केट में गिरावट है। आरबीआई के मौद्रिक नीति से पहले सेंसेक्स 268 अंक नीचे 83045 पर है। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 105 अंक नीचे 25537 पर आ गया है।

9:15 AM Share Market Live Updates 6 Feb.: आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर मार्केट की शुरुआत कमजोर रही। आरबीआई के मौद्रिक नीति से पहले बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 64 अंक नीचे 83249 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 37 अंक नीचे 25605 पर।

Share Market Live Updates 6 Feb.: वैश्विक बाजारों में बिकवाली के बाद और आरबीआई की मौद्रिक नीति से पहले भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के कारण भारी बिक्री प्रौद्योगिकी शेयरों में गिरावट आई।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आज 10 बजे अपनी फरवरी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) से रेपो दरों को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार सभी क्षेत्रों में बिकवाली के बीच गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों ने प्रॉफिट-बुकिंग का विकल्प चुना। सेंसेक्स 503 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 83,313.93 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 133 अंक या 0.52 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,642 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं संकेत

एशयाई बाजार

वॉल स्ट्रीट पर रातभर में गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 1.22 प्रतिशत और टॉपिक्स 0.74 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3.86 प्रतिशत गिर गया, जबकि कोस्डैक 5.26 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 25,585 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 140 अंकों की छूट है, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट में भारी गिरावट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को तेजी से नीचे बंद हुआ, नैस्डैक नवंबर के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और अन्य टेक दिग्गजों में नुकसान से घसीटा गया। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1.20 प्रतिशत से 48,908.72 तक अस्वीकार कर दिया, जबकि एसएंडपी 1.23 प्रतिशत गिरकर 6,798.40 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.59 प्रतिशत गिरकर 22,540.59 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का हाल

एनवीडिया के शेयर की कीमत 1.37 प्रतिशत गिर गई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर की कीमत 4.95 प्रतिशत गिर गई, एएमडी के शेयरों में 3.84 प्रतिशत की गिरावट आई, अल्फाबेट के शेयर 0.6 प्रतिशत गिर गए, पलान्टिर के शेयर की कीमत 6.8 प्रतिशत गिर गई, ओरेकल के शेयर 7 प्रतिशत गिर गए और क्वालकॉम 8.5 प्रतिशत गिर गए। टेस्ला के शेयर की कीमत में 2.17 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नियमित ट्रेडिंग के दौरान अमेजन के शेयरों में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई और फिर क्लोजिंग बेल के बाद 10 प्रतिशत की गिरावट आई।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर शुक्रवार को दो सप्ताह के उच्च स्तर के करीब स्थिर रहा, जो नवंबर के बाद से अपने सबसे मजबूत साप्ताहिक प्रदर्शन के लिए तैयार है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार डॉलर इंडेक्स 97.961 पर था, जो 23 जनवरी के बाद से सबसे अधिक था। यूरो $ 1.1784 पर था, स्टर्लिंग भारी नुकसान से जूझ रहा था और पिछले सत्र में लगभग 1 प्रतिशत गिरने के बाद $ 1.3520 पर खड़ा था। येन बढ़कर 156.74 हो गया।

सोने-चांदी के रेट

अमेरिकी डॉलर में मजबूती के कारण सोने और चांदी में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट के बाद स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.7 प्रतिशत गिरकर 4,735.99 डॉलर प्रति औंस हो गई। अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 2.8 प्रतिशत गिरकर 4,752.40 डॉलर प्रति औंस हो गया। पिछले सत्र में 19.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद स्पॉट सिल्वर की कीमत 3.2 प्रतिशत गिरकर 68.97 डॉलर प्रति औंस हो गई।

बिटकॉइन की कीमतें

बिटकॉइन की कीमत $ 61,000 से नीचे गिर गई क्योंकि व्यापक बाजार उथल-पुथल ने बिकवाली को गहरा कर दिया। यह 4.8 प्रतिशत गिरकर $60,033 पर आ गया और अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गया।

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है, जो आपूर्ति संबंधी चिंताओं को कम करने के कारण हफ्तों में अपनी पहली साप्ताहिक गिरावट के लिए ट्रैक पर है, जबकि अमेरिका-ईरान परमाणु वार्ता के परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ब्रेंट क्रूड वायदा पिछले सत्र में 2.75 प्रतिशत कम होने के बाद 0.74 प्रतिशत गिरकर 67.05 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड गुरुवार को 2.84 प्रतिशत की गिरावट के बाद 0.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 62.77 डॉलर प्रति बैरल पर था।

(रॉयटर्स के इनपुट के साथ)

