Share Market Live Updates 5 Sep.: शेयर मार्केट में रहेगी तेजी या होगी मुनाफावसूली

Share Market Live Updates 5 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 24,883 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 55 अंकों का प्रीमियम है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

Fri, 5 Sep 2025 08:20 AM
Share Market Live Updates 5 Sep.: वैश्विक बाजारों में बढ़त के बाद घरेलू शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के शुक्रवार को बढ़त के साथ खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में रातोंरात तेजी रही, एसएंडपी 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ।

दूसरी ओर गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार मामूली लाभ के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 150.30 अंक या 0.19 प्रतिशत बढ़कर 80,718.01 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 19.25 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 24,734.30 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जापान में वाहन आयात शुल्क को 15 प्रतिशत तक कम करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को तेजी के साथ कारोबार हुआ।

जापान के निक्केई 225 में 0.97 प्रतिशत और टॉपिक्स में 0.86 प्रतिशत की तेजी आई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.27 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.35 प्रतिशत मजबूत हुआ। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम शुरुआत की।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 24,883 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था। निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 55 अंकों का प्रीमियम है, जो भारतीय शेयर बाजार के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत दे रहा था।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को हाई लेवल पर बंद हुआ, जिसमें एसएंडपी 500 ने एक रिकॉर्ड लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 350.06 अंक या 0.77 प्रतिशत बढ़कर 45,621.29 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 53.82 अंक या 0.83 प्रतिशत बढ़कर 6,502.08 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 209.97 अंक यानी 0.98 फीसदी की बढ़त के साथ 21,707.69 के स्तर पर बंद हुआ।

कच्चा तेल

कच्चे तेल की कीमतों में तीसरे सीधे दिन गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों ने इस सप्ताह के अंत में ओपेक की बैठक का इंतजार किया जो आगे उत्पादन में बढ़ोतरी पर विचार करेगा। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.27 प्रतिशत गिरकर 66.81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.24 प्रतिशत गिरकर 63.33 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतों में तीसरे साप्ताहिक लाभ की ओर अग्रसर है। स्पॉट गोल्ड की कीमत 0.2 प्रतिशत बढ़कर 3,552.66 डॉलर प्रति औंस हो गई, जिससे इस सप्ताह 3 प्रतिशत की बढ़त के लिए ट्रैक पर आ गया, जो जून के मध्य से सबसे अधिक है।

