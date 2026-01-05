Share Market Live Updates 5 Jan: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

Hindustan Hindi News
share market live updates 5 Jan nse bse sensex nifty top gainers losers
संक्षेप:

Share Market Live Updates 5 Jan: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 की ओपनिंग सपाट हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी 11 अंक ऊपर 26544 पर ट्रेड कर रहा था, जो वेनेजुएला संकट के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के लिए पॉजिटीव संकेत दे रहा है।

Jan 05, 2026 07:52 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 5 Jan: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 की ओपनिंग सपाट हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी 11 अंक ऊपर 26544 पर ट्रेड कर रहा था, जो वेनेजुएला संकट के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के लिए पॉजिटीव संकेत दे रहा है।

वैश्विक बाजारों की स्थिति

एशियाई बाजार

एशियाई इक्विटी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि निवेशकों ने टेक्नोलॉजी शेयरों पर दांव बढ़ाया, जिससे पिछले साल चिप बनाने वाली कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों की रैली को और मजबूती मिली।

इस क्षेत्र के लिए MSCI का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स 1.5% तक बढ़ा, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियां फायदे में रहीं। उभरते बाजारों का एक इंडेक्स भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस उम्मीद से अमेरिका के इक्विटी-इंडेक्स फ्यूचर्स को भी ऊपर उठाने में मदद मिली।

सोना-चांदी भाव: सोना 2% तक बढ़कर $4,400 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया, जबकि चांदी में 4.8% की तेजी आई। मार्केट के दूसरे हिस्सों में, डॉलर का ब्लूमबर्ग गेज 0.1% ऊपर चढ़ा, जबकि ट्रेजरीज में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। क्रिप्टोकरेंसी में बिटकॉइन ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की।

तेल की कीमतें: सप्ताहांत में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने के कदम के बाद शुरुआती एशियाई कारोबार में 1.2% तक गिरने के बाद ब्रेंट क्रूड में थोड़ी तेजी आई। ब्रेंट क्रूड 60.91 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Share Market Live Updates Sensex Today Business News
