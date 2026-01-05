Share Market Live Updates 5 Jan: शेयर मार्केट की आज कैसी रहेगी चाल

संक्षेप: Share Market Live Updates 5 Jan: भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 की ओपनिंग सपाट हो सकती है। गिफ्ट निफ्टी 11 अंक ऊपर 26544 पर ट्रेड कर रहा था, जो वेनेजुएला संकट के बावजूद घरेलू शेयर मार्केट के लिए पॉजिटीव संकेत दे रहा है।

वैश्विक बाजारों की स्थिति एशियाई बाजार एशियाई इक्विटी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि निवेशकों ने टेक्नोलॉजी शेयरों पर दांव बढ़ाया, जिससे पिछले साल चिप बनाने वाली कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों की रैली को और मजबूती मिली।

इस क्षेत्र के लिए MSCI का बेंचमार्क स्टॉक इंडेक्स 1.5% तक बढ़ा, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जैसी सेमीकंडक्टर कंपनियां फायदे में रहीं। उभरते बाजारों का एक इंडेक्स भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। इस उम्मीद से अमेरिका के इक्विटी-इंडेक्स फ्यूचर्स को भी ऊपर उठाने में मदद मिली।

सोना-चांदी भाव: सोना 2% तक बढ़कर $4,400 प्रति औंस से ऊपर पहुंच गया, जबकि चांदी में 4.8% की तेजी आई। मार्केट के दूसरे हिस्सों में, डॉलर का ब्लूमबर्ग गेज 0.1% ऊपर चढ़ा, जबकि ट्रेजरीज में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। क्रिप्टोकरेंसी में बिटकॉइन ने सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की।