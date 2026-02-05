Share Market Live Updates 5 Feb.: शेयर मार्केट की कमजोर शुरुआत, 83757 पर सेंसेक्स और 25755 पर खुला निफ्टी

संक्षेप: Share Market Live Updates 5 Feb.: बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 60 अंक नीचे 83757 के लेवल से आज गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 20 अंकों के नुकसान के साथ 25755 के लेवल पर खुला।

9:15 AM Share Market Live Updates 5 Feb.: शेयर मार्केट की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 60 अंक नीचे 83757 के लेवल से आज गुरुवार के कारोबार की शुरुआत की। जबकि, एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 20 अंकों के नुकसान के साथ 25755 के लेवल पर खुला।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

Share Market Live Updates 5 Feb.: वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ। बुधवार को आईटी शेयरों में भारी बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 78 अंक ऊपर 83,817 पर बंद हुआ। जबकि, निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ 25,776 पर बंद होने में कामयाब रहा।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत एशियाई बाजार गुरुवार को एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 0.15 प्रतिशत बढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.47 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.71 प्रतिशत और कोस्डैक 1.79 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 25,861 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 12 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 49,501 पर बंद हुआ। जबकि एसएंडपी 500 ने सत्र को 6,882.72 पर समाप्त करने के लिए 0.51 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। नैस्डैक 1.51 प्रतिशत गिरकर 22,904.58 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयरों का हाल एनवीडिया के शेयर की कीमत 3.41 प्रतिशत गिर गई, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस (एएमडी) के शेयर 17.31 प्रतिशत गिर गए, अल्फाबेट के शेयर 2.16 प्रतिशत गिर गए, ऐप्पल शेयर की कीमत 2.60 प्रतिशत बढ़ गई, टेस्ला के शेयर की कीमत में 3.78 प्रतिशत की गिरावट आई। सुपर माइक्रो कंप्यूटर के शेयर की कीमत 13.8 प्रतिशत और एली लिली के शेयरों में लगभग 10 प्रतिशत की तेजी आई।

ट्रंप-चिनफिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अप्रैल में होने वाली आमने-सामने की बैठक से पहले बुधवार को एक कॉल के दौरान ताइवान सहित व्यापार और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा की। ट्रम्प ने कॉल को "उत्कृष्ट" और "लंबा और संपूर्ण" बताया।

डॉलर अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 0.2 प्रतिशत बढ़कर 96.671 पर था। यूरो 1.1800 डॉलर पर स्थिर था, ब्रिटिश पाउंड 1.3650 डॉलर पर सपाट था और येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 156.92 येन पर था।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें 5,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर बढ़ गईं, पिछले दो सत्रों में कुछ नुकसान वापस आने के बाद। स्पॉट गोल्ड की कीमत 1.2 प्रतिशत बढ़कर 5,022.61 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि चांदी की कीमत 2.3 प्रतिशत बढ़कर 90.20 डॉलर हो गई।

कच्चे तेल की कीमतें ईरान द्वारा अमेरिका के साथ बातचीत करने की पुष्टि के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1.22 प्रतिशत गिरकर 68.61 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 1.15 प्रतिशत गिरकर 64.39 डॉलर पर आ गया।