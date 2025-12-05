Hindustan Hindi News
Share Market Live Updates 5 Dec: शेयर मार्केट की नजर आज आरबीआई के फैसलों पर

Share Market Live Updates 5 Dec: शेयर मार्केट की नजर आज आरबीआई के फैसलों पर

संक्षेप:



Dec 05, 2025 07:29 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Share Market Live Updates 5 Dec: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति की घोषणा और वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेतों से पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर मार्केटके बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट खुलने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेडरल) की ब्याज दरों में कटौती से एशियाई बाजारों में गिरावट रही जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिलाजुला रहा। बाजार का ध्यान आज रिजर्व बैंक की नीति पर होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) रेपो दर को 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है।

इससे पहले गुरुवार को, भारतीय स्टॉक मार्केट ने अपने चार-सत्र की खोने की स्ट्रीक को स्नैप करते हुए अधिक समाप्त कर दिया, निफ्टी 50 26,000 स्तर से अधिक बंद हुआ। सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 85,265 पर जबकि, निफ्टी 50 ने 47.75 पॉइंट या 0.18 प्रतिशत को 26,033.75 पर सेटल किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं आज के ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

वॉल स्ट्रीट पर रातभर के कमजोर कारोबारी सत्र के बाद एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 1.26 प्रतिशत गिर गया, जबकि टॉपिक्स 1.12 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.12 प्रतिशत बढ़ा, जबकि कोस्डैक 0.25 प्रतिशत पीछे हट गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी

गिफ्ट निफ्टी 26,177 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 10 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स-निफ्टी के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को मिश्रित समाप्त हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 31.96 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 47,850.94 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 7.40 अंक या 0.11 प्रतिशत बढ़कर 6,857.12 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 51.04 अंक या 0.22 प्रतिशत बढ़कर 23,505.14 पर बंद हुआ।

एनवीडिया के शेयर की कीमत 2.12 प्रतिशत, अमेजन के शेयर 1.4 प्रतिशत गिर गए, एप्पल के शेयर की कीमत में 1.21 प्रतिशत की गिरावट आई, मेटा प्लेटफॉर्म के शेयर 3.4 प्रतिशत बढ़े और सेल्सफोर्स के शेयर 3.7 प्रतिशत चढ़ गए। टेस्ला के शेयर की कीमत में 1.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पुतिन की भारत यात्रा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू कर दी है। वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचे। इस राजकीय यात्रा के दौरान, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

सेबी का ऑप्शंस ट्रेडिंग पर प्रस्ताव

इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन पोजीशन पर लिमिट सेट करने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जो कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का उपयोग करने से दूर एक ऐसी विधि पर जा रहा है जो पोजीशन के वास्तविक जोखिम को बेहतर ढंग से दर्शाता है. प्रस्ताव के तहत, व्यापारिक सदस्यों को डेल्टा-समायोजित आधार पर इक्विटी इंडेक्स विकल्पों में कुल बाजार-व्यापी पदों का 15 प्रतिशत तक रखने की अनुमति दी जाएगी।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर अपने प्रमुख साथियों के मुकाबले पांच सप्ताह के निचले स्तर से ज्यादा दूर नहीं रहा। डॉलर इंडेक्स 99.065 पर स्थिर था। डॉलर 155.18 येन पर थोड़ा बदल गया था। यूरो $ 1.1647 पर सपाट था और स्टर्लिंग $ 1.3326 पर स्थिर रहा।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतें स्थिर रहीं, क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में वृद्धि एक कमजोर डॉलर से समर्थन की भरपाई करती है। हाजिर सोने की कीमत 0.1 प्रतिशत गिरकर 4,203.89 डॉलर प्रति औंस हो गई, जबकि दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.2 प्रतिशत गिरकर 4,233.60 डॉलर प्रति औंस हो गया।

कच्चे तेल की कीमतें

कच्चे तेल की कीमतों में थोड़ा बदलाव हुआ था, ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत बढ़कर 63.32 डॉलर प्रति बैरल पर था, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.07 प्रतिशत बढ़कर 59.71 डॉलर प्रति बैरल पर था।

डब्ल्यूटीआई तेल की कीमतें 2 प्रतिशत के करीब साप्ताहिक लाभ की ओर बढ़ रही थीं, जो फेडरल रिजर्व की ब्याज दर में अपेक्षित कटौती, अमेरिका-वेनेजुएला तनाव को बढ़ाने और मास्को में शांति वार्ता को रोकने के लिए समर्थित थी।

