Share Market Live : जीएसटी 2.0 का असर, 888 अंकों की छलांग लगकर 81456 पर खुला सेंसेक्स

9:25 AM Share Market Live Updates 4 Sep.: सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा (6.34%), बजाज फाइनेंस (4.07%), बजाज फिनसर्व (2.49%), अल्ट्रटेक (1.96%) हैं। जबकि, टॉप लूजर में एनटीपीसी, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एलएंडटी हैं। सेंसेक्स अभी 513 अंक ऊपर 81081 पर हैं।

9:15 AM Share Market Live Updates 4 Sep.:घरेलू शेयर मार्केट आज जीएसटी सुधार के रथ पर सवार है। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 888 अंकों की बंपर उछाल के साथ 81456 पर खुला। जबकि, एनएसई का निफ्टी 265 अंकों की बंपर उछाल के साथ 24980 के लेवल पर खुला है।

Share Market Live Updates 4 Sep.: भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 - जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद गुरुवार को उच्च स्तर पर खुलने की उम्मीद है, जिसने बुधवार देर शाम कुल 396 वस्तुओं पर जीएसटी दर में कटौती को मंजूरी दे दी। वहीं, एशियाई बाजारों में गुरुवार को तेजी आई, वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात तकनीकी रैली द्वारा समर्थित, जिसने इक्विटी पर लगातार आर्थिक चिंताओं के बावजूद एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट को बढ़ावा दिया।

इससे पहले बुधवार को, भारतीय शेयर बाजार उच्च स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 135.45 अंक यानी 0.55 प्रतिशत चढ़कर 24,715.05 अंक पर और बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक यानी 0.51 प्रतिशत बढ़कर 80,567.71 अंक पर बंद हुआ।

आज सेंसेक्स के लिए प्रमुख संकेत एशियाई बाजार एशिया-प्रशांत शेयरों में गुरुवार को तेजी आई, वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात तकनीकी रैली द्वारा समर्थित जिसने एसएंडपी 500 और नैस्डैक कंपोजिट को बढ़ावा दिया। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 0.57 प्रतिशत चढ़ा, जबकि टॉपिक्स 0.41 प्रतिशत बढ़ा। दक्षिण कोरिया में कोस्पी में 0.45 प्रतिशत और कोस्डेक में 0.84 प्रतिशत की तेजी रही।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 24,960 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से लगभग 124 अंकों का प्रीमियम, भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए सकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

जीएसटी 2.0 का पड़ेगा प्रभाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी परिषद की बैठक में कर दरों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से प्रमुख जीएसटी सुधारों की घोषणा की। कई वस्तुओं को शून्य जीएसटी श्रेणी में बदल दिया गया है, जबकि कई वस्तुओं को उच्च दरों से 5 प्रतिशत या 18 प्रतिशत स्लैब में डाल दिया गया है। जीएसटी परिषद ने मौजूदा चार स्लैब को घटाकर सिर्फ दो यानी 5 फीसदी और 18 फीसदी कर दिया है। इसके अतिरिक्त, लक्जरी कारों और तंबाकू जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए एक विशेष 40 प्रतिशत दर प्रस्तावित की गई है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिका में वॉल स्ट्रीट रातोंरात, तीन प्रमुख सूचकांक मिश्रित समाप्त हुए। नैस्डैक कंपोजिट 1.03% बढ़कर 21,497.73 पर बंद हो गया, जबकि एसएंडपी 500 ने 6,448.26 पर समाप्त होने के लिए 0.51% की बढ़त हासिल की। इसके विपरीत, डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 24.58 अंक या 0.05% की गिरावट के साथ 45,271.23 पर समाप्त हुआ।

सोने की कीमतें सोने की कीमतें बुधवार को अपनी रिकॉर्ड-सेटिंग उछाल जारी रही, जो कमजोर अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से प्रेरित थी, जिसने इस महीने के अंत में फेडरल रिजर्व की दर में कटौती की उम्मीदों को मजबूत किया। हाजिर सोना 1.2 प्रतिशत बढ़कर 3,576.59 डॉलर प्रति औंस हो गया, जो दोपहर 2:25 बजे ईडीटी (1825 जीएमटी) तक पहुंच गया, जो 3,578.50 डॉलर के ऑल टाइम हाई को छूने के बाद था, जबकि अमेरिकी सोना वायदा 1.2 प्रतिशत चढ़कर 3,635.50 डॉलर पर पहुंच गया।