Share Market Live Updates 4 Nov: शेयर मार्केट के लिए रातोंरात बदल गईं ये 8 चीजें

संक्षेप: Share Market Live Updates 4 Nov: ग्लोबल लेवल पर भारतीय शेयर मार्केट के लिए रातोंरात 8 चीजें बदल गई हैं। ये आज शेयर मार्केट की चाल पर असर डाल सकती हैं। गिफ्ट निफ्टी भी गिरावट का संकेत दे रहा है।

Share Market Live Updates 4 Nov: ग्लोबल मार्केट्स से मिले-जुले संकेतों के बाद मंगलवार को भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सुस्त रुख पर खुलने की उम्मीद है। एशियाई बाजारों में गिरावट रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात मिश्रित रूप से बंद हुआ। दूसरी ओर सोमवार को भारतीय स्टॉक मार्केट फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 39.78 अंक बढ़कर 83,978.49 के करीब हो गया, जबकि निफ्टी 50 ने 41.25 अंकों की बढ़त हासिल की। यह 25,763.35 पर बंद होने में कामयाब रहा।

सेंसेक्स के लिए आज के प्रमुख वैश्विक बाजार संकेत एशियाई बाजार एशियाई बाजारों में मंगलवार को गिरावट रही। जापान का निक्केई 225 0.39 प्रतिशत गिर गया, और टॉपिक्स 0.23 प्रतिशत गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.32 प्रतिशत गिर गया। जबकि, कोस्डैक 0.24 प्रतिशत बढ़ा। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,869 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 30 अंकों की छूट है। यह भारतीय शेयर मार्केट के के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को मिश्रित समाप्त हुआ, एसएंडपी 500 और नैस्डैक टेक शेयरों के नेतृत्व में हाई लेवल पर बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 226.19 अंक या 0.48 प्रतिशत गिरकर 47,336.68 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 11.77 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 6,851.97 पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 109.77 अंक या 0.46 प्रतिशत बढ़कर 23,834.72 पर बंद हुआ।

यूएस पीएमआई यूएस मैन्युफैक्चरिंग अक्टूबर में लगातार आठवें महीने के लिए अनुबंधित हुई। आईएसएम ने कहा कि उसका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सितंबर में 49.1 से गिरकर पिछले महीने 48.7 हो गया। पीएमआई 42.3 से ऊपर रहा। रॉयटर्स द्वारा सर्वे किए गए अर्थशास्त्रियों ने पीएमआई के 49.5 तक बढ़ने का अनुमान लगाया था।

अमेजन-ओपनएआई डील अमेजन और ओपनएआई ने 38 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो चैटजीपीटी निर्माता को अमेरिका में अमेजन के डेटा केंद्रों पर अपने AI सिस्टम को चलाने में सक्षम बनाता है।

जापान पीएमआई जापान की विनिर्माण गतिविधि अक्टूबर में 19 महीनों में सबसे तेज गति से सिकुड़ गई। एसएंडपी ग्लोबल जापान मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) सितंबर में 48.5 से अक्टूबर में 48.2 तक फिसल गया, जो 49.3 की फ्लैश रीडिंग को कम कर रहा है और मार्च 2024 के बाद से सबसे कम है।

डॉलर डॉलर स्थिर था, तीन महीने के उच्च स्तर के पास मंडरा रहा था। डॉलर इंडेक्स तीन महीने के उच्च स्तर पर 0.1 प्रतिशत बढ़कर 99.99 पर था, रॉयटर्स ने बताया। येन 154.38 प्रति अमेरिकी डॉलर पर नरम था। यूरो 0.11 प्रतिशत गिरकर $1.1506 हो गया, जबकि स्टर्लिंग ने आखिरी बार 0.13 प्रतिशत की गिरावट के साथ $1.312 प्राप्त किया।