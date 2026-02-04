Share Market Live Updates 4 Feb.: शेयर मार्केट में तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन पर IT स्टॉक्स धड़ाम

संक्षेप: Share Market Live Updates 4 Feb.: निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में ओएनजीसी 4.28 पर्सेंट की तेजी के साथ टॉपर है। निफ्टी टॉप लूजर्स की लिस्ट में इन्फोसिस 6.59% टूटा है। टीसीएस में 5% से अधिक की गिरावट है। एचसीएल टेक 5.03 और टेक महिंद्रा 5.12 % नीचे है। विप्रो भी 3.80 पर्सेंट नीचे ट्रेड कर रहा है।

10:12 AM Share Market Live Updates 4 Feb.: सेंसेक्स 487 अंक नीचे 83252 पर खुला, लेकिन अब 105 अंक ऊपर 83844 पर पहुंच गया है। जबकि, निफ्टी 58 अंक ऊपर 25786 के लेवल पर। निफ्टी टॉप गेनर्स की लिस्ट में ओएनजीसी 4.28 पर्सेंट की तेजी के साथ टॉपर है। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी टॉपर्स की लिस्ट में हैं। निफ्टी टॉप लूजर्स की लिस्ट में इन्फोसिस 6.59 पर्सेंट टूटा है। टीसीएस में 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट है। एचसीएल टेक 5.03 और टेक महिंद्रा 5.12 पर्सेंट नीचे है। विप्रो भी 3.80 पर्सेंट नीचे ट्रेड कर रहा है।

9:40 AM Share Market Live Updates 4 Feb.: शेयर मार्केट थोड़े रिकवरी मोड में है, लेकिन आईटी स्टॉक्स इसे कमजोर कर रहे हैं। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 487 अंक नीचे 83252 पर खुला, लेकिन अब 68 अंक नीचे 83670 पर पहुंच गया है। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 23अंक ऊपर 25750 के लेवल पर। सेंसेक्स टॉप लूजर्स की लिस्ट में इन्फोसिस करीब 6 पर्सेंट टूटा है। टीसीएस में 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट है। एचसीएल टेक 4.76 और टेक महिंद्रा 4.71 पर्सेंट नीचे है।

9:15 AM Share Market Live Updates 4 Feb.: शेयर मार्केट की शुरुआत आज गिरावट के साथ हुई। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 487 अंक नीचे 83252 पर खुला। जबकि, एनएसई का 50 शेयरों वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 52 अंकों के नुकसान के साथ 25675 के लेवल से बुधवार के कारोबार की शुरुआत की।

Share Market Live Updates 4 Feb.: वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बाद भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के बुधवार को सपाट खुलने की उम्मीद है। भारत-अमेरिका ट्रेड डील की घोषणा पर घरेलू धारणा उत्साहित बनी हुई है और निवेशक ट्रेड डील के डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट पर टेक शेयरों में बिकवाली के बाद एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार हुआ, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ। मंगलवार को, भारतीय शेयर बाजार में बढ़ी बढ़त रही। सेंसेक्स 2,072 अंक उछलकर ने 83,739 पर हुआ। जबकि, निफ्टी 50 ने 639 पॉइंट या 2.55% को 25,727 पर सेटल किया।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत वॉल स्ट्रीट पर रातोंरात गिरावट के बाद एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। जापान के निक्केई 225 में 1.2% की गिरावट आई, जबकि टॉपिक्स 0.39% गिर गया। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% बढ़ा, जबकि कोस्डैक 1.01% बढ़ा। हांगकांग हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे गिफ्ट निफ्टी 25,824 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से करीब 7 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल अमेरिकी शेयर बाजार मंगलवार को तेजी से नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.34% नीचे 49,240 पर जबकि एसएंडपी 500 6,917 पर बंद हुआ। नैस्डैक 1.43% गिरकर 23,255.19 पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर की कीमत 2.84% गिर गई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयर 2.87% गिर गए, मेटा प्लेटफॉर्म के शेयर में 2.08% की गिरावट आई, अल्फाबेट के शेयर की कीमत 1.22% गिर गई और अमेज़न के शेयर में 1.79% की गिरावट आई। सेल्सफोर्स, डेटाडॉग और एडोब के शेयरों में लगभग 7% की गिरावट आई, सिनोप्सिस और एटलसियन में लगभग 8% की गिरावट आई, और इंटुइट में 11% की गिरावट आई।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील भारत-अमरीका ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत-अमरीका व्यापार समझौता वार्ता टीमों के बीच विस्तार के अंतिम चरण में है। मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर व्यापार सौदे मिले हैं।

ईरान-अमेरिका टेंशन अमेरिकी सेना ने मंगलवार को अरब सागर में अब्राहम लिंकन विमानवाहक पोत के पास "आक्रामक" रूप से पहुंचने वाले एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी सेना ने कहा कि ईरानी शहीद-139 ड्रोन 'अस्पष्ट इरादे' के साथ वाहक की ओर उड़ रहा था और उसे एफ-35 अमेरिकी लड़ाकू विमान ने मार गिराया।

सोने की कीमत सोने की कीमतें दूसरे दिन लगातार बढ़ीं और $5,000 प्रति औंस के स्तर से ऊपर पहुंच गईं। रिकॉर्ड हाई से ऐतिहासिक गिरावट के बाद निवेशकों ने सोने-चांदी में खरीदारी की। सिंगापुर में सुबह 9:12 बजे तक सोना 2.1% चढ़कर $5,048.55 प्रति औंस पर पहुंच गया।

कच्चा तेल अमेरिका-ईरान के बीच भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत 1.55% बढ़कर 67.33 डॉलर प्रति बैरल हो गई, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड फ्यूचर्स 1.04% बढ़कर 63.87 डॉलर हो गया।

बिटकॉइन की कीमतें डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एक साल पहले व्हाइट हाउस पर फिर से कब्जा करने के बाद से बिटकॉइन की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गईं। बिटकॉइन की कीमत मंगलवार को 7% गिरकर 72,877 डॉलर पर आ गई, जो 6 नवंबर, 2024 के बाद से सबसे कम है। बिटकॉइन की कीमत वर्ष के लिए लगभग 13% नीचे है।