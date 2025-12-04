Share Market Live Updates 4 Dec: क्या शेयर मार्केट की गिरावट पर आज लगेगा ब्रेक, क्या कह रहे ग्लोबल संकेत

संक्षेप: Share Market Live Updates 4 Dec: गिफ्ट निफ्टी 26,093 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 43 अंक नीचे है। यह भारतीय बाजारों की नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

Share Market Live Updates 4 Dec: वैश्विक बाजारों से मिले-जुले संकेतों के कारण, गुरुवार को भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के गिरावट के साथ खुलने के आसार हैं। इसकी एक वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अगले सप्ताह ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती अटकलें भी हैं। एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखा गया, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातभर बढ़त के साथ बंद हुआ।

पुतिन की भारत यात्रा पर नजर बाजार के सहभागी आज, 4 दिसंबर 2025 से शुरू हो रही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत की दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर भी नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के परिणामों, खासकर रक्षा क्षेत्र में किसी भी महत्वपूर्ण समझौते पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पिछला सत्र कैसा रहा रुपये में कमजोरी के बीच, बुधवार को भारतीय शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 0.04 प्रतिशत की हल्की गिरावट के साथ 85,106.81 पर और निफ्टी 50, 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,986.00 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए क्या हैं ग्लोबल संकेत एशियाई बाजारों का हाल अमेरिकी बाजारों में बढ़त के बाद, एशियाई बाजारों में गुरुवार को मिला-जुला रुख देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 0.62 प्रतिशत ऊपर रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 0.93 प्रतिशत गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने ऊंची शुरुआत का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी 26,093 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 43 अंक नीचे है। यह भारतीय बाजारों की नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

अमेरिकी बाजारों में बढ़त अमेरिकी शेयर बाजार बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडेक्स 0.86 प्रतिशत और एसएंडपी 500, 0.30 प्रतिशत बढ़े। नैस्डैक कंपोजिट 0.17 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। टेस्ला के शेयरों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी आई, जबकि एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिकी आर्थिक आंकड़े अमेरिकी निजी क्षेत्र में पेरोल (नौकरियों) की संख्या नवंबर में ढाई साल से अधिक समय में सबसे अधिक गिरावट के साथ 32,000 कम हुई। वहीं, सेवा क्षेत्र की गतिविधि स्थिर रही, जिसका पीएमआई इंडेक्स 52.6 रहा।