Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़
Share Market Live Updates 31 October: आज शेयर मार्केट की गिरावट पर क्या लगेगा ब्रेक

गिफ्ट निफ्टी 26,057 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 25 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक हल्का सकारात्मक शुरुआत दर्शाता है।

Fri, 31 Oct 2025
Share Market Live Updates 31 October: वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेतों के बाद भारतीय शेयर मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी-50 के शुक्रवार को सतर्क रुख के साथ खुलने की उम्मीद है। निक्केई के साथ एशियाई बाजारों में तेजी रही, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार रातोंरात गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं, गुरुवार को भारतीय स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 592 अंक टूटकर 84,404 और निफ्टी 176 अंक नीचे 25,877 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के प्रमुख ग्लोबल संकेत

एशियन मार्केट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक के बाद एशियाई बाजारों में तेजी रही। जापान के निक्केई 225 ने एक नए रिकॉर्ड को हिट करने के लिए 1.7 प्रतिशत की बढ़त हासिल की, जबकि टॉपिक्स ने 0.79 प्रतिशत की बढ़त हासिल की, जो एक नई चोटी को भी छू रहा है। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.20 प्रतिशत और कोस्डैक में 0.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स ने कम खुलने का संकेत दिया।

गिफ्ट निफ्टी टुडे

गिफ्ट निफ्टी 26,057 लेवल के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद होने से लगभग 25 अंक का प्रीमियम था। यह भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के लिए एक हल्का सकारात्मक शुरुआत दर्शाता है।

वॉल स्ट्रीट का हाल

अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को नैस्डैक कंपोजिट और एसएंडपी 500 के प्रमुख नुकसान के साथ नीचे बंद हुआ। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 109.88 अंक या 0.23 प्रतिशत गिरकर 47,522.12 पर आ गया, जबकि एसएंडपी 500 68.25 अंक या 0.99 प्रतिशत गिरकर 6,822.34 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 377.33 अंक या 1.57 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,581.14 पर बंद हुआ।

दिग्गज कंपनियों के शेयर लुढ़के

एनवीडिया के शेयर की कीमत 2.04 प्रतिशत गिर गई, AMD शेयर की कीमत में 3.59 प्रतिशत की गिरावट आई, मेटा के शेयरों में 11.3 प्रतिशत की गिरावट आई, माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 2.9 प्रतिशत की गिरावट आई और गूगल-पैरेंट अल्फाबेट के शेयर की कीमत में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टेस्ला के शेयर की कीमत 4.63 प्रतिशत फिसल गई, कार्डिनल हेल्थ के शेयरों में 15.4 प्रतिशत की तेजी आई और चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल के शेयर 18.2 प्रतिशत गिर गए।

सोने की कीमतें

सोने की कीमतों में तेजी आई और वे लगातार तीसरे महीने में बढ़त हासिल करने की राह पर थे। हाजिर सोने की कीमत 0.3 प्रतिशत बढ़कर 4,034 डॉलर प्रति औंस हो गई। इस महीने अब तक बुलियन में 4.5 फीसदी की तेजी आई है। दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 1.1 प्रतिशत गिरकर 3,955 डॉलर प्रति औंस हो गया।

डॉलर

अमेरिकी डॉलर तीन महीने के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अपनी जमीन पर कायम रहा। डॉलर इंडेक्स 99.478 पर स्थिर रहा। अमेरिकी डॉलर 0.1 प्रतिशत गिरकर 153.935 येन पर था, और अपतटीय चीनी युआन के मुकाबले, अमेरिकी डॉलर 7.1089 डॉलर पर स्थिर था। यूरो 0.1 प्रतिशत मजबूत होकर $1.1572 पर था और स्टर्लिंग 0.1 प्रतिशत बढ़कर $1.316 पर था।

कच्चे तेल की कीमतों

क्रूड में गिरावट आई है, जिससे लगातार तीसरी मासिक गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड वायदा 0.40 प्रतिशत फिसलकर 64.74 डॉलर प्रति बैरल पर था, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.43 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.31 डॉलर प्रति बैरल पर था।

