Share Market Live Updates 31 Dec: 2025 के आखिरी दिन कैसा रहेगा शेयर मार्केट का मूड, क्या थमेगी गिरावट

संक्षेप: Share Market Live Updates 31 Dec: गिफ्ट निफ्टी के रुझान भारतीय शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,127 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से 24 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

Share Market Live Updates 31 Dec: आज यानी बुधवार 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन है। आज भारतीय शेयर मार्केट के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 के सपाट यानी फ्लैट शुरुआत के साथ खुलने के आसार हैं। जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे कई एशियाई बाजार नए साल की पूर्व संध्या पर आज बंद हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

गिफ्ट निफ्टी के संकेत गिफ्ट निफ्टी के रुझान भारतीय शेयर बाजार के लिए एक सकारात्मक शुरुआत की ओर इशारा कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 26,127 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद स्तर से 24 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त दर्शाता है।

कल का हाल: बाजार रहा स्थिर मंगलवार 30 दिसंबर को भारतीय शेयर बाजार लगभग अपरिवर्तित बंद हुए, क्योंकि ताजा घरेलू संकेतों के अभाव और मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच निवेशक किनारे रहे। सेंसेक्स 84,675.08 अंक पर बंद हुआ, जो 20 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट है। निफ्टी 50 में 3 अंकों या 0.01 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई और यह 25,938.85 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स-निफ्टी के लिए आज के संकेत एशियाई बाजारों का प्रदर्शन एशियाई शेयर छह साल में अपने सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन की राह पर हैं, जिसे अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी कंपनियों के आसपास के उत्साह ने बढ़ावा दिया है।

एमएससीआई ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स ने इस साल 21 प्रतिशत की छलांग लगाई है, जबकि 2025 में केवल एक कारोबारी सत्र बाकी है। कई बाजार, जिनमें जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं, पहले ही साल के लिए बंद हो चुके हैं। हांगकांग के हेंग सेंग फ्यूचर्स में 0.2 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलिया के एएसएक्स 200 में 0.2 प्रतिशत की गिरावट आई।

वॉल स्ट्रीट का हाल वॉल स्ट्रीट पर मंगलवार को शेयरों में मामूली गिरावट आई, क्योंकि 2025 का कारोबार समाप्ति के करीब पहुंच रहा है। साल खत्म होने से पहले अब केवल एक कारोबारी दिन बचा है, जिसके चलते अधिकांश बड़े निवेशकों ने अपनी पोजीशन बंद कर ली हैं और कारोबार की मात्रा कम रही है।

हर प्रमुख सूचकांक इस साल दोहरे अंकों में बढ़त की ओर बढ़ रहा है। एसएंडपी 500 में 9.50 अंक या 0.1 प्रतिशत की गिरावट आकर यह 6,894.24 पर रहा। तीन दिन लगातार मामूली नुकसान के बावजूद, एसएंडपी 500 सालाना 17 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के रास्ते पर है। डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 94.87 अंक या 0.2 प्रतिशत गिरकर 48,367.06 पर आ गया। नैस्डैक कम्पोजिट 55.27 अंक या 0.2 प्रतिशत गिरकर 23,419.08 पर बंद हुआ।

अमेरिकी फेड के ब्याज दर फैसले पर चर्चा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की दिसंबर बैठक के मिनटों से पता चला कि नीति निर्माता अमेरिकी अर्थव्यवस्था के जोखिमों पर संतुलित बहस के बाद ही ब्याज दरों में कटौती पर सहमत हुए। फेड की अगली बैठक 27-28 जनवरी को निर्धारित है, और बाजार वर्तमान में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रहने की उम्मीद कर रहे हैं। मिनटों में कहा गया है कि दरों में कटौती का समर्थन करने वालों में से कुछ ने भी स्वीकार किया कि "यह निर्णय बारीकी से संतुलित था या वे लक्षित सीमा को अपरिवर्तित रखने का भी समर्थन कर सकते थे।"

अमेरिकी डॉलर की स्थिति मंगलवार को डॉलर में तेजी आई, क्योंकि निवेशक मौद्रिक नीति के रास्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साल खत्म होने की छुट्टियों ने कारोबार की मात्रा को हल्का रखा है, हालांकि विश्लेषकों ने हाल के दिनों की बाजार की चाल पर ज्यादा ध्यान न देने की चेतावनी दी है।

फिर भी, लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट के साथ डॉलर 2017 के बाद से अपने सबसे खराब प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर की तुलना अन्य मुद्राओं से करता है, 0.19 प्रतिशत बढ़कर 98.19 पर पहुंच गया।

सोना और चांदी की कीमतें बुधवार कोसोना और चांदी दोनों नीचे कारोबार कर रहे थे, लेकिन साल के अंत के करीब आते-आते वे अभूतपूर्व मील के पत्थर हासिल करने की राह पर थे। स्पॉट गोल्ड 0.3 प्रतिशत गिरकर 4,334.20 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स फरवरी डिलीवरी के लिए 1 प्रतिशत गिरकर 4,346.50 डॉलर प्रति औंस पर आ गए। चांदी 1.6 प्रतिशत गिरकर 75.09 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

बुलियन ने 2025 में शानदार रैली की है, जो अब तक 66 प्रतिशत चढ़ चुका है और यह 1979 के बाद से इसका सबसे बड़ा सालाना लाभ प्रतीत होता है। चांदी ने साल-दर-साल 157 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है, जो सोने से कहीं आगे है और अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ वर्ष के रूप में तैयार है।

तेल की कीमतों में गिरावट तेल की कीमतें महामारी वर्ष 2020 के बाद से अपनी सबसे तेज सालाना गिरावट की ओर बढ़ रही हैं, क्योंकि भारी आपूर्ति अधिशेष की आशंका कीमतों पर भारी पड़ रही है और नए साल में बाजार के मनोभाव को प्रभावित करने की उम्मीद है।

अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 58 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा है, जो लगातार पांचवें मासिक गिरावट की राह पर है और साल के लिए लगभग 20 प्रतिशत नीचे है। मार्च के लिए ब्रेंट क्रूड 61 डॉलर से ऊपर बंद हुआ।