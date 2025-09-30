share market live updates 30 sep bse nse sensex nifty top gainers losers

Share Market Live Updates 30 Sep.: आज कैसी रहेगी शेयर मार्केट की चाल

Share Market Live Updates 30 Sep.: गिफ्ट निफ्टी 24,692 के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से लगभग 7 अंक का प्रीमियम था, जो भारतीय शेयर बाजार के सूचकांकों के लिए सपाट शुरुआत का संकेत देता है।